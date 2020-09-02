3 bin 200 rakımda ‘kadın cinayetlerine hayır’ pankartı açtılar
ARTVİN’DE BİR GURUP GENÇ, 3 BİN 200 YÜKSEKLİKTEKİ KARÇAL DAĞLARINA ÇIKARAK, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ ÇEKMEK İÇİN “ KADIN CİNAYETLERİNE HAYIR” YAZILI PANKART AÇTI.
Artvin’de bir grup genç, 3 bin 200 yükseklikteki Karçal dağlarına çıkarak, kadına yönelik şiddete tepki çekmek için “ kadın cinayetlerine hayır” yazılı pankart açtı.
Artvin’in Borçka ilçesinde Dağcılık sporuyla uğranan Osman Demir, Kadir Koçak, Bülent Çelik ve Ahmet Yerebakan, 3 bin 200 rakımlı ilçenin Beyazsu zirvesinde bulunan Karçal Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.
Son yıllardır artarak kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istenen dağcı grup zirvede, “kadın cinayetlerine hayır” yazılı pankartı açtılar.
Aynı zamanda ilçede esnaflık yapan Osman Demir, yaptığı açıklamada “6 saat süren zorlu yolculuk sonrası zirveye ulaştık. Burada kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için üzerinde ’kadın cinayetlerine hayır’ yazılı pankartımızı açtık. Tırmanış zorlu geçse de sonunda amacımıza ulaştık. Umarım bir daha kadına yönelik şiddet haberlerini duymayız” temennisini de bulundu.
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