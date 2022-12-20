28 yıldır eşinin fotoğrafını cüzdanında taşıyor

Kocaeli’de 50 yıldır kahvehane işleten 62 yaşındaki Şaban Temel, 28 yıldır eşi Elena’nın fotoğrafını cüzdanında taşıyor. Temel, "Elena benim yeşil gözlerime tav oldu. Ben de onun sinirli haline aşık oldum. Eşimi deli gibi seviyorum. Onu görmediğim zaman işim rast gitmiyor, gördüğüm zamanda dırdırı bitmiyor. Eşimin yeri daima kalbimde" dedi.

Kartepe ilçesinde bulunan Ketenciler köyünde yaşayan 62 yaşındaki Şaban Temel, 50 yıldır kahvehane işletiyor. Henüz 5 yaşındayken babaannesiyle çobanlık yapan Temel, çeşitli işler yaptıktan sonra kahvehanelerde çalışmaya başladı. 40 yaşına geldiğinde iş için Rusya’ya giden Şaban Temel, dönüşte Romanya’da "Elena" isimli kadına aşık oldu. Elena ile evlenen Şaban Temel, eşinin 28 yıl önce kendisine verdiği fotoğrafı cüzdanında taşıyor.

"50 senedir kahvehanecilik yapıyorum"

5 yaşında çalışmaya başladığını söyleyen Temel, "5 yaşında babaannemle birlikte çobanlık yaptım. İlkokulu bitirdikten sonra lokantacılık yaptım, daha sonra kahvehanede işe başladım. 50 senedir kahvehanecilik yapıyorum. 50 senedir kahvehaneciyim en sakin olduğu dönem bu dönem, müşteri yok. Durumu kış mevsimine yorumluyorum. Emekli maaşım ve kahvehanenin geliriyle geçimimi sağlıyorum" dedi.

"28 yıldır eşimin bana verdiği fotoğrafı cüzdanımdan çıkarmadım"

Oğlu ve eşiyle birlikte yaşadığını ifade eden Şaban Temel, "Eşimle 28 senedir evliyiz. Eşim Romanyalı. Rusya’ya çalışmaya gittiğimde dönüşte kayınpederimle tanıştım. Onların evine gittiğimde Elena’yı gördüm ve evlenmek istedim. Elena benim yeşil gözlerime tav oldu. Ben de onun sinirli haline aşık oldum. Aksiydi, herkese kızardı. Evlendiğimde 40 yaşındaydım. Eşim Elena ise 33 yaşındaydı. Ben o zamanlar zıpkın gibi delikanlıydım. 28 yıldır eşimin bana verdiği fotoğrafı cüzdanımdan çıkarmadım. Eşimi deli gibi seviyorum. Onu görmediğim zaman işim rast gitmiyor, gördüğüm zamanda dırdırı bitmiyor. Eşimin yeri daima kalbimde. Onu görmeden yapamıyorum. Onu görmediğim zaman günde 50 bin defa fotoğrafına bakıyorum" diye konuştu.