28 yıl önce Kayalıpınar’da mayınlı saldırıda hayatını kaybeden 8’i çocuk, 26 kişi törenle anıldı

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesinde 28 yıl önce terör örgütü PKK’nın mayınlı saldırısında hayatını kaybeden 8’i çocuk, 26 kişi için anma töreni gerçekleştirildi.

Kayalıpınar kırsal mahallesinden minibüsle Midyat’a giderken Kayalar Mahallesi yakınlarında terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı mayının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 8’i çocuk, 26 kişi için anma töreni gerçekleştirildi. Midyat Kaymakamlığı’nın düzenlediği törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, şehit yakınları ve köylüler katıldı.

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Terör örgütü tarafından 1993 yılında maalesef 8 çocuğumuzun da içinde olduğu toplamda 26 vatandaşımızın katledildiği elim bir olay gerçekleştirilmiş. Ve bugün burada bu şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuyarak, onları yeniden yad etmek istedik. Tabii terör geçmiş dönemde maalesef hiç kimseye acımamış, çocuğundan büyüğüne kadar herkese zulmetmiş. Çok şükür şu anda devletimizin, askerimizin, polisimizin, korucularımızın iş birliği içerisinde tekrardan huzurlu bir ortam sağlanmıştır. Cenab-ı Hak’tan tekrardan yaşanmaması için dua ediyoruz. Bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin, huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hepimiz birbirimize güvendiğimiz takdirde huzur içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Çok şükür bu ortam da bu günler de sağlandı, tekrardan eski günleri insanların yaşama isteği de yok, gücü de yok. Tekrardan ben şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum" diye konuştu.

Tören İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, edilen dualarla son buldu.