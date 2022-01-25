banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Kızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu

28 yıl önce 11’i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı

Mardin’de, PKK terör örgütü tarafından 28 yıl önce 11’i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı.

Haberde İnsan 25.01.2022, 17:00
28 yıl önce 11’i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı

Mardin’de, PKK terör örgütü tarafından 28 yıl önce 11’i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı.

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Ormancık Akyürek köyünde 28 yıl önce PKK terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda 11’i çocuk, 10’u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edilmişti. Ormancık şehitleri, Savur Kaymakamlığı’nın düzenlediği törenle anıldı. Törene Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, Savur İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Aydın, Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız ve MHP Savur İlçe Başkanı Abbas Oğuz ve şehit yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Bugün Hüzün’ün üzüntünün tazelendiği bir gün olduğunu söyleyen Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, "Bugün, 21 vatandaşımızı 28 yıl önce şehit verdiğimiz bir gün. Burada Savur’un Ormancık mahallesinde 1994 yılında PKK terör örgütü tarafından 21 vatandaşımız hunharca katledilmiştir. Her yıl onları yad etmek adına burada toplanıyoruz. Resmi bir program düzenliyoruz. Bugün de tabi 2-3 gün gecikmeli oldu iklim muhalefetinden dolayı. Bugün onu icra edeceğiz inşallah. Çok üzücü bir olay. 2 yaşındaki çocuktan tutun kadınına, yaşlısına kadar bütün aileyi maalesef hunharca katletmiştir PKK terör örgütü. Bu topraklar terörden, anarşiden, fitne ve fesattan çok çekti. Buradaki halkımız çok ıstıraplar yaşamış. Bazıları buraları terk ederek yabancı diyarlara göç etmek zorunda kalmış. Burada kalanlar da tabii ki bir mücadele içine girmişler" dedi.

Ormancık katliamında aile içerisinde güvenlik korucusu olarak muvazzaf olan 4 kişinin de Şehit olduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Dolayısıyla PKK terör örgütü de 21 Ocak 1994 yılında kalabalık bir grupla bir saldırı düzenliyorlar ve maalesef vatandaşlarımızın hepsini çocuğuna bakmadan 2 yaşındaki çocuklarda var maalesef hepsini şehit ediyorlar. Bizler bu vatanda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kardeşçe, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i, Arnavut’u, Rum’u, Süryani’si, Ermeni’si vesaire akvam ile hiçbir ayrım yapmadan huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunu bin yıldır başarmış bir milletiz ve bundan sonra da başarmaya muktediriz. Birlik ve beraberliğimize hiçbir terör örgütü bozamaz. Bu topraklarda tarih boyunca birçok terör örgütü faaliyet göstermiş birliğimize kast eden birçok örgütler vuku bulmuş faaliyet yürütmüşler buralarda ancak hiçbiri muvaffak olamamış. Bundan sonra da başarılı olamayacaklar. Biz inşallah birlik ve beraberliğimizi sağlam tuttuktan sonra kardeşliğimizi bozmadıktan sonra bu topraklarda her zaman huzur refah barış ve güçlü bir devlet devam edecektir inşallah" ifadelerinde bulundu.

"Vatansız ve devletsiz hiçbir şey vücuda gelmez"

Huzuru, düzeni, kamusal refahı hiçbir zaman sağlayamazsınız, her şeyden önce güçlü bir devletin olması lazım şeklinde vurgu yapan Kaymakam Kaya, "Artık vatandaşlarımız bunun bilincinde. Hiç kimse artık terör örgütlerine kanmıyorlar, onların sözlerini aldanmıyorlar. Vatandaşlarımız artık bölgeye dönmüş durumda. Burada kendilerine yeni evler yapıyorlar. Geriye doğru bir göç söz konusu ve inşallah bu topraklarda huzur refah selamet bundan sonra da devam edecektir. Bu vesile ile ben tekrar başta Ormancık şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor, yakınları da sabır diliyorum. Gözleri arkada kalmasın vatan ve devlet emin ellerde. Bu topraklar asla teröre, dış güçlere, dış düşmanlara iç düşmanlara asla teslim edilmeyecektir" diye konuştu.

Bu anma töreni çok anlamlı bir gün olduğunu bildiren Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız, "1994 yılında Ormancık Akyürek köyümüze 4 bir tarafı terör örgütü tarafından sarılarak 21 vatandaşımızı çoluk çocuk, kadın demeden şehit ettiler. Bunun canlı şahidi olarak biz burada göreve gelirken hepsini gördük. PKK terör örgütünü lanetliyoruz, kınıyoruz. Bir daha ülkemizde, milletimize, insanlarımıza böyle bir olaylarının olmamasını temenni ediyoruz. PKK terör örgütünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11