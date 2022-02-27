banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor

28 Şubat postmodern darbe girişiminin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen sürecin mağdurlarında bıraktığı etki hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Haberde İnsan 27.02.2022, 10:37
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor

28 Şubat postmodern darbe girişiminin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen sürecin mağdurlarında bıraktığı etki hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Malatya’da 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü protestolarında gazetecilik yapan ve sonrasında 18 ay cezaevinde yatan 47 yaşındaki Mehmet Keskin, o dönemde yaşadığı travmayı atlatamıyor. 28 Şubat sürecinde yaşadığı sorunlar yüzünden çok sıkıntı çektiğini belirten Mehmet Keskin, o dönemde idamla yargılandığını da ifade ederek, "28 Şubat sürecinde bizi öncelikle idamla yargıladılar. Baktılar idamlık bir şey yok. Bize 15 yıla kadar ceza ile yargıladılar. Sonra ise 15 yıllık da bir durum olmadığını anladılar ve bizi 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefetten en üst sınırdan 3 yıl 9 ay ceza verdiler. Bu süreçte bayağı bir psikolojik baskı da gördüm. İşimi de kaybettim. Sonraki süreçte mahkemeler devam etti" dedi.

28 Şubat’ta yaşanan olaylarda gazeteci olarak bulunduğunu ve mağduriyet yaşadığını ifade eden Keskin, “28 Şubat sürecinde mahalli gazetemiz vardı. Gazeteci olarak olaylara katılmıştım. Başörtüsü olayında Malatya İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerin okula alınmamasından dolayı protestolar olmuştu. Ben de basın mensubu olarak katılmıştım. Bu süreçte basın mensubu olarak oradaydım ama maalesef bayağı bir mağduriyet yaşadım” şeklinde konuştu.

28 Şubat sürecinde işini kaybettiğini ve psikolojik baskıya maruz kaldığını da ifade eden Keskin, “28 Şubat sürecinde gazetemiz yayın hayatına yeni başlamıştı. Bu olayların içindeydim ama basın mensubu olarak olaylara katıldım. 18 ay cezaevinde yattım. İki buçuk yıl da firar gezdim. Bu olaylar ilk başladığı zaman ben esnaftım. Şu anda işimi kaybettim. Psikolojik bir baskı yaşadım. Gazetemiz yayın hayatını devam ettiremedi. Sürekli baskınlar yedik. Bugüne kadar hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu süreçte işimi kaybettim, psikolojik baskı gördüm”

28 Şubat sürecinde psikolojik baskı gördüğünü belirten Keskin, yaşadığı mağduriyetinin da halen giderilmediğini dile getirdi. Keskin, “Yetkililerden hala bir beklentim var. Beni duyarlar ve bu mağduriyetimi giderirler. Bu süreçte işimi kaybettim, psikolojik baskı gördüm ve psikolojim bozuldu. Yetkililere bildirdim ama daha sonraki çıkan bir yasayla birlikte hiçbir şey elde edemeyeceğimi söylediler. Ama yine de canları sağ olsun” diyerek yetkililere seslendi.

“28 Şubat mağduru olduğumu ispatlayamıyorum”

Eski hükümlü olarak iş başvurusu yapmak için adliyeye gittiğinde aldığı cevap karşısında da şaşıran Keskin, “2008 yılında bir yasa çıkmış. Bizim bu yasadan haberimiz yok. Eski hükümlü olarak işe girmek istiyordum. Adliyeye gittim. Eski hükümlü olmama dair bir belge almak istedim. O belgeyi alamadım. O yasa çıktığı için bana dediler ki ne cezaevine girmişsin ne de bu olayları yaşamışsın. Şok yaşadım. O anda neye uğradığımı şaşırdım. Mağdur olduğumu da ispatlayamıyorum. Bana evrak getirdiler. Sen cezaevinde yatmışsın ama bu yasa çıktığı için biz hiçbir şey yapmıyoruz dediler. Bu belgeyi alamadım. Bazı kurumlara iş başvurusunda bulunacaktım bulunamadım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18