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278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Haberde İnsan 15.09.2021, 14:19
278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları, 16 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınından 74’ünün ataması öğrenim durumlarına uygun olarak avukat, çocuk eğiticisi, dava takip memuru, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, laborant, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Son atama ile birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısı 46 bin 127’ye ulaşacak. Atama sonuçlarına 16 Eylül Perşembe günü saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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