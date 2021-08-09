27 yıl önce şehit olan eşinin emaneti olan 9 çocuğuna hem annelik hem babalık yaprak büyüttü

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde 27 yıl önce PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 teröristi öldürdükten sonra şehit olan Mehmet Koyun’un eşi Zümrette Koyun, 9 çocuğunu tek başına büyüterek evlendirdi.

Batman’ın Sason ilçesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesi sınırındaki Sason’un en ücra köyü olan Kaşyayla köyünde ikamet eden şehit Mehmet Koyun’un ailesini ziyaret ederek gösterdiği örnek yaşam mücadelesi nedeniyle teşekkür ederek Türk bayrağı hediye eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Zümrette annenin gösterdiği örnek ve vefakar yaşamı dolayısıyla kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istediklerini belirtti. Çelik, “Bu gün Sason ilçemizin en uzak köyü olan Kulp sınırındaki Kaşyayla köyündeki şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Şehit eşinin emaneti olan 9 çocuğuna hem annelik hem babalık yaparak büyüten annemizin ellerinden öptük. Bizler nefesimiz yettiğince nerede olursa olsun uzak, yakın demeden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehit eşi Zümrette Koyun, eşinin kendisine emaneti olan 9 çocuğunu tek başına büyüterek, iş sahibi yaparak evlendirdi. Bu annemiz örnek bir yaşam mücadelesi göstererek hepimize örnek oldu. Bizde kendisine teşekkür ederek en büyük hediye olan Türk bayrağını takdim ettik. Bu annemiz Türk kadının cesaretini, bağlılığını ve sadakatini herkese bir daha göstermiş oldu. Annemize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden büyüttüm”

Eşinin şehit düştüğünde en küçük oğlunun bir yaştan daha küçük olduğunu belirten şehit Mehmet Koyun’un eşi Zümrette Koyun, çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyüttüğünü ifade etti. Anne Koyun, "Yücebağ Çağlı köyünde PKK terör örgütüyle çıkan çatışmada eşim 4 teröristi öldürmüş ve şehit edilmişti. Eşimden bana emanet kalan 9 çocuğumu şefkatle büyüttüm. Ben onlara hem annelik hem babalık yaptım. Çocuklarıma her zaman eşimin emaneti gözüyle baktım. Onlara en iyi kıyafetleri giydirerek, en iyi yemekleri yedirdim. Devletimin desteğini her zaman gördüm. Devlet büyüklerimiz bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Bu vatan, bayrak, ezan için tüm çocuklarımı da şehit vermeye hazırım“ dedi.