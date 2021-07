250 yoksul aileye kurban eti yardımı

Adana iyilik hareketi olun Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım, 250 aileye 4 kilo et, 1 kilo yoğurt ve mangal kömürü yardımında bulundu.

Yıldırım, Kurban Bayramının birinci günü dar gelirli ailelere 50 canlı hayvan verdi. Yıldırım bayramın son günü ise hayırseverlerin bağışladığı kurbanların kesilmesiyle 250 dar gelirli aileye 4 kilo et, 1 kilo yoğurt ve mangal kömürü dağıtımı yaptı. Yıldırım, kendilerinin hayırsever ile dar gelirli vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini belirterek, “Amacımız bütün evlerde ocaklar tütsün, bütün evlerde mangallar yansın, bütün çocuklar et yesin bayram sevincini yaşasın” dedi. Et alan aileler de yoksul oldukları için kurban kesemediklerini ancak Yıldırım’ın verdiği etlerle çocuklara bayram sevinci yaşattıklarını söyledi.