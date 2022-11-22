25 yıldır mum satarak evini geçindiriyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Birgül Ağdoğan, 25 yıldır Munzur Gözelerinde çıra ismini verdikleri doğal mumları satarak geçimini sağlıyor.

Ovacık ilçesinde bulunan doğası ile kendine hayran bırakan ve halk arasında kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin her mevsim ziyaretçisi eksik olmuyor. Yazın ziyaretçi akınına uğrayan gözeler kışın ise bir nebze sessizliğe bürünüyor. Gözelere gelen vatandaşlar burada mum yakarak dilek tutup dua ediyor. İlçede yaşayan 43 yaşındaki Birgül Ağdoğan ise 25 yıldır buraya gelen ziyaretçilere mum yerine kullanılan çıraları satarak geçimini sağlıyor.

Çıra satarak geçimimi sağladığını aktaran Birgül Ağdoğan, “Bezi alıyor ve kesiyoruz. Bal mumu eritiyoruz. Bezi içerisine batırıyor çıkartıyor ve kurutuyoruz. Sonra makasla kesiyoruz. Ardından sarıyoruz ve satıyoruz. Hangi türbeye gidilmişse onun adı anılarak yakılır. Daha sonra dua edilir. Dilekler varsa dilekler söylenir. 25 senedir satıyoruz” dedi.

Daha önceden beyaz mumların yakıldığını aktaran Ağdoğan, “Munzur Baba bayağı bir kirleniyordu. Annem biz bez alalım eski çıralarımızı yapalım dedi. Mum gerçekten kirletiyordu. Akıp suya geliyordu. İnsanlar o mumdan kayıyordu. Mumla gelenlere çıra veriyorum. Mumları evinize götürün diyorum. Bunların tanesi 1 TL’ye satıyoruz. 3 tane yakabilir. Fazlasına gerek yok. Aile boyu paketi de 10 TL’ye satıyoruz. Satıyorum kendi geçimimi sağlıyorum. Evime yiyecek alıyorum. Şuan başka bir geçimimiz yok” diye konuştu.