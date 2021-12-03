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25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine çocuk gibi bakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Meryem Keskin, 25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşi Mirza Keskin’e tüm zorluklara rağmen çocuk gibi bakıyor.

Haberde İnsan 03.12.2021, 18:31
25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine çocuk gibi bakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Meryem Keskin, 25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşi Mirza Keskin’e tüm zorluklara rağmen çocuk gibi bakıyor.

25 yıl önce Doski Vadisi’nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralı düşen gazi Mirza Keskin (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen belden aşağı felç kaldı. Van ve Ankara gibi yerlerde tedavi gören gazi Mirza Keskin’e şimdi eşi Meryem Keskin bakıyor. Tüm zorluklara rağmen yatağından giyimine kadar eşinin her işiyle birebir ilgilenen Meryem Keskin, eşinin yürüyecek umuduyla her gün yürütülmesini de eksik etmiyor. Yıllardır ferç olmasına rağmen içinden hiç çıkamadığı yatağının başından asla Türk bayrağını eksik etmeyen gazi Keskin, her gün Kur’an-ı Kerim okumayı da ihmal etmiyor. Hayatı buyunca devlete duacı olduğunu belirten gazi Mirza Keskin, eşi sayesinde yaşamını sürdürüyor.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gazi Mirza Keskin’i evinde ziyaret etti. Başkan Sami Keskin, üzerinde ‘Kahraman gazimiz vatan size minnettardır’ notu yazılı pastayı da gazi Keskin ile birlikte kesti.

“Ferç halimle yine onlara karşı savaşmaya hazırım”

“Bir daha deseler, bu halimle vatan için gider savaşırım” diyen Gazi Mirza Keskin, “25 yıl önce Doski Vadisi’nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralı düştüm. Devletimizin verdiği emekle beni Yüksekova’da hastaneye getirdiler. Buradan yine Van’a, oradan da Ankara’da bir yıl içerisinde tedavi gördüm ama maalesef tüm tedavilere rağmen belden aşağıya kadar ferç düştüm. Ferç olmam asla benim için sıkıntı olmadı, çünkü bu vatan uğrana savaş benim en büyük burcum. Yine deseler gel savaş, bu halimle gider savaşırım. Çünkü bu vatan, bu bayarak hepimizin” dedi.

“Eşime çocuk gibi bakıyorum”

“Ben yaşadıkça eşime gözüm gibi bakacağım” diyen Meryem Keskin ise “Ben eşime tam 25 yıldır bakıyorum. Bırak 25 yılı, ben yaşadıkça bakacağım. O bu vatan için savaştı asla pişmanda değiliz. Çünkü vatan hepimizin vatanı. Ben eşimin tüm ihtiyaçlarını gideriyorum. Yatağından tutun giyimine, yemesine kadar. Asla sıkılmadım ona bakmakla. Ben yaşadıkça ona gözüm gibi bakacağım” ifadelerini kullandı.

“Gazimize minnettarız”

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin de, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, “Bu vesileyle vatan için kendini feda eden Gazimiz Mirza Keskin’i evinde ziyaret ettik. Onunla oturup sohbet ettik. Biz yaşadıkça gazimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

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