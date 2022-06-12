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24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde görev yapan polis memuru Cavit Gümüş, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 12.06.2022, 01:09
24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde görev yapan polis memuru Cavit Gümüş, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan 24 yıllık polis memuru Cavit Gümüş (49) böbrek yetmezliği hastalığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gümüş için akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Gümüş’ün Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına alınarak Bartın’a gönderilirken yarın öğle namazına müteakip Yeğenli Köyünde toprağa verilecek.

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