24 yıllık berber, yaptığı minyatür sanatıyla dikkat çekiyor

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 47 yaşındaki berber Hasan Mansur Mustafaoğlu, dükkanının bir tarafını ticari amaçlı, diğer tarafını ise iç duygularını dışa yansıtması için atölye olarak kullanıyor.

Kayapınar ilçesinde bir berber tekerlemesinden esinlenerek dükkan açmak için yola çıktığını belirten Mustafaoğlu, meslek hayatına ‘Bir Berber’ isimli dükkanında 1998’de başladı. 24 yıllık berber ustası, giyim ve kuşamıyla dikkat çekerken, yaptıkları eserleri dükkana gelen müşteriler merakla inceliyor. Küçük yaşlarda resim minyatür gibi sanata ilgisi olduğunu söyleyen Mustafaoğlu, “Okula başlamadan önce mahallede çamurdan heykeller yapardık, annem ve ablamlar el işlemeleri yaparken onlardan etkilenirdim. İlkokula başladığım zaman hocalarım beni sevdiği için çizdiğim resimleri panolara asardı. Gel zaman git zaman bir şekilde kendimizi geliştirdik. Arapça hat sanatına merak saldıktan sonra kaligrafiyi de öğrenme isteği uyandı. Lisede resim dersiyle tanıştım. Guaj boyalarla resim çizmeye başladım. Kaligrafi, hat sanatı, guaj boya derken üçünü harmanlayıp devam ediyorum” dedi.

İlham kaynağının zamana ve mekana göre değişip eserler ürettiğine değinen Mustafaoğlu, “Arkeolojiye de ilgim olduğu için Hz. Süleyman Cami girişinde bulunan Artuklu Sarayı ile ilgili hayali bir maket yaptım. Mesela bu saray ile ilgili ortada hiçbir maket ya da resim yok. Ben de çöpte bulduğum strafordan Artuklu Sarayı’nın maketini yaptım. Artuklular sekizgen motive önem verdikleri için, sarayın etrafının sekizgen bir form olduğuna inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Dışarıda veya dükkanında atık halde olan eşyaları atölyesi için malzeme olarak değerlendiren Mustafaoğlu, “Bir başka ilham aldığım eser, günümüz çocuklarının teknolojiye bağımlılığıyla ilgili. İş yerine gelirken yolda bozulmuş bir çocuk oyuncağının kafasını gördüm. Ben de onu dükkanımda kullanmadığım bilgisayarın ekran kartı ile birleştirdim. Üzerine bir battaniye de örtünce ilham kaynağım ortaya çıktı. Resim malzemeleri pahalı olduğu için bazen kendim hem fikir üretip hem de tasarruf yapıyorum. Örneğin eskiyen sakal fırçalarını atmayıp eski kalemi uçlarıyla bağlıyorum. Böylelikle fırça olmuş oluyordu” şeklinde konuştu.

“Burada aslında benim 2 dünyam var. Biri para kazanmak için berberlik yapıyorum. Diğeri ise kendi duygularımı tatmin etmek için resim çiziyorum” diye konuşan Mustafaoğlu, “Bu alan arasında bocalıyorum. Aslında resim çizmeye daha çok vakit ayırmak istiyorum maddi imkansızlıklardan dolayı rahat bir şekilde vaktimi ayıramıyorum. Bir tarafta berber bir tarafta da resim atölyem olduğu için gelen müşteriler tarafından hayretle karşılanıyorum. Aynı zamanda kızımın ısrarı üzerine üniversiteye hazırlanıp Mardin Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Hocalar beni idare ederse haftada bir gidip geleceğim” ifadelerine yer verdi.