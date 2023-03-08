24 yaşındaki kadın çatı ustası baba mesleğini devam ettiriyor

Eskişehir’de iş aramak yerine baba mesleği olan çatı oluğu montajını sürdüren Ayşenur Çetin, azmi ile çevresinden takdir topluyor. Metrelerce yükseklikte cıvata sıkan Çetin, "Kadınların erkeklerden daha özenli çalıştığını düşünüyorum" dedi.

Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Ayşenur Çetin, baba mesleği olan çatı oluğu imalatını ve montajını yapmasıyla dikkat çekiyor. Üniversite eğitimine halen devam etmesine rağmen iş aramak yerine babasına yardım ederek mesleğe atılan Çetin, yeri geliyor çatıda çivi çakıyor, yeri geliyor dükkanında evrakları inceliyor. En az 15 metre yüksekliğindeki binaların üzerinde ustalarla birlikte çalışan Ayşenur Çetin’in çalışanlarla da iletişimi oldukça iyi. Bazı zamanlar kendi çalışan Çetin, genellikle babası Kadir Çetin ile çalışıyor. İşi büyük ölçüde kızına öğreten Kadir Çetin ise, kızının prensipli ve ince işçiliğinin yanı sıra mesleğe sahip çıkmasından dolayı onunla gurur duyuyor. Yaklaşık 2 yıldır baba mesleğini sürdüren genç kadın usta, baba mesleğini sürdürüp geliştirmeyi hedefliyor.

"Çok özgüvenli hissediyorum"

İlk kez çatıda çalışırken görenlerin çok şaşırdığını belirten Ayşenur Çetin, "Mesleği babamdan devraldım. Çalışanlarla aramın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz ilk aradıklarında çok şaşırıyorlar, ’Doğru yeri mi aradım?’ diye mi soruyorlar, sonradan tebrik ediyorlar. Bence kadınların yapabileceği bir iş. Avantajları çok özgüvenli hissediyorum. Kadınların erkeklerden daha özenli çalıştığını düşünüyorum. Yani kendi çatımı yapar gibi özenerek yapıyorum" diye konuştu.

"Tam bir esnaf oldu"

Ayşenur’a işini devreden 63 yaşındaki baba Kadir Çetin, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kızıma bu işleri devrediyorum. Çünkü kızıma, ’Başka yerde çalışacağına gel, bu işi sen yürütürsün’ dedim. Maşallahı var, çok güzel çalışıyor. Bütün bayanlar da benim kızım gibi cesaretli olsun. Müşteri diyalogları çok güzel, eskiden çekiniyordu ama şimdi tam bir esnaf oldu. Yeri gelir benle birlikte çatıya çıkar çalışır, yeri gelir ustalarla çalışır. Yani tam anlamıyla profesyonel bir meslek sahibi oldu. Kızımla büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Ustalarla benden daha iyi anlaşıyor, diyalogları güzel, çünkü alçak gönüllü."