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24 saat maske ve gözlükle hastalara baktı, yüzünde yaralar oluştu

HEMŞİRE GÜLHAN AKSU AKARSU'NUN YÜZÜNDE, KORUYUCU EKİPMANLAR NEDENİ İLE YARA VE İZLER OLUŞTU

Haberde İnsan 28.09.2020, 09:57
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24 saat maske ve gözlükle hastalara baktı, yüzünde yaralar oluştu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi korona virüs servisinde çalışan bir hemşire, 24 saatlik nöbetin ardından maske ve koruyucu ekipmanlarını çıkardı. Hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden hemşirenin yüzünde yaralar oluştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs servisinde yaklaşık 1 aydır görev yürüten hemşire Gülhan Aksu Akarsu, 24 saatlik nöbetinin ardından maske ve koruyucu ekipmanlarını çıkarmak istedi. Giyinme odasında maske ve siperliğini çıkaran Gülhan Aksu Akarsu, koruyucu ekipmanlar nedeni ile yüzünde yaraların oluştuğunu gördü. Görevini aşkla yürütmeye devam eden Akarsu sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam ettiğini söyledi. Akarsu, “Yaklaşık 1 aydır korona virüs servisinde çalışıyorum. Her gün hastalarımızın iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Biz korona virüs hastalarına müdahale ederken, maske ve koruyucu ekipmanlarımızı hiç çıkarmıyoruz. 24 saatlik nöbetimin ardından koruyucu ekipmanlarımı çıkardığımda yüzümde yaraların oluşmaya başladığını gördüm. Bu durum beni rahatsız etmedi, her zaman hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, biz onlar için buradayız, onları sağlıklarına kavuşturmak için her şeyi yapıyoruz, onlar da bizim için maske, mesafe ve temizliğe önem göstersinler” dedi.

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