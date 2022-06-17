2365 metrelik dağın zirvesinde pilates yaptılar

Antalya’da Kemer Belediyesi bünyesinde açılan pilates kursundaki kursiyerler, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı’nın zirvesinde pilates yaptı.

Yamaç paraşütü, bungee jumping gibi sporların yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası organizasyonların da yapıldığı Tahtalı Dağı’nın zirvesinde ilk defa pilates etkinliği yapıldı. Olympos Teleferik’in de destek verdiği etkinliğe katılan 50 kursiyer, yaklaşık 12 dakikalık teleferik yolculuğunun ardından zirveye ulaştı. Kursiyerler, Tahtalı Dağı’nın zirvesinde pilates matlarını yere serdikten sonra Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Sultan Yılmaz Ünal eşliğinde pilates yaptı. Kursiyerler, zirvedeki pilates sırasında hem eğlendi hem de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Sultan Yılmaz Ünal, pilates sonrası yaptığı açıklamada Kemer Belediyesinin açtığı ücretsiz pilates kursunun yaklaşık 1,5 aydır devam ettiğini söyledi. Dışarı antrenmanlarının yanı sıra değişiklik yaparak zirvede pilates yaptıklarını belirten Ünal, “Etkinliğimize toplam 50 kursiyer katıldı. Güzel vakit geçirdik. Kursiyerlerimiz de çok memnun kaldı. Bu tür değişik etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Kursiyerlerden Rüya Ünal Mert, “Pilatesi kendi vücuduma yaptığım bir yatırım olarak düşünüyorum. Daha önce böyle etkinlikler Tahtalı Dağı’nın zirvesinde yapılmıyordu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Kemer’de yaşadığını aktaran Mevlüde Çınar Küçük de, “Zirvede spor yapmak çok büyük bir ayrıcalık. Zaten spor yapıyorum. Güzel bir deneyim oldu. Bunu bize sağlayan Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na ve pilates öğretmenimiz Sultan hanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kadınlar zirvede olduğu için pilatesi zirvede yaptık”

Tülay Kara Aydoğdu ise Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 3 ay önce emekli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 20 yıldır Kemer’de yaşıyorum. Bugüne kadar böyle bir organizasyon görmedim. Bu tür spor faaliyetleri hiçbir zaman Tahtalı Dağı’nda olmadı. Kadınlar her zaman zirvede olduğu için pilatesimizi de zirvede yaptık. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.”

Kursiyerlerin dışarı ve salon antrenmanlarına devam edeceği, Kemer merkez, Göynük, Beldibi ve Çamyuva mahallelerinde verilen kurslara da tüm vatandaşların ücretsiz olarak başvuru yapabileceği belirtildi.