23 Nisan Futbol Turnuvası’nda sporcular gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Erzurum’da düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda duygu dolu anlar yaşandı. Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları oynadıkları müsabakadan 2-1 mağlup ayrılınca gözyaşlarına hakim olamadı.

23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ın Erzurum’daki yarı final maçları Kazım Karabekir Stadyumu sentetik sahasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan turnuvanın açılışına Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, futbolcular ve antrenörler katıldı. Turnuva maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenörleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Günün son maçında Van Fevzi Geyik Ortaokulu ile Şanlıurfa GSK Kulübü karşılaştı. Kıyasıya süren müsabakada Şanlıurfa GSK, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bunun üzerine Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları adeta yıkıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan sporculara antrenörleri Mahmut Kipici moral vermeye çalıştı. Uzun süre duygu dolu anlar yaşayan sporcular, çok hırslı olduklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıkları için gözyaşlarını tutamadıklarını söylediler.

Günün maçlarının tamamlamasının ardından yapılan törende konuşan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocukları ile ülkemizde kutladığımız önemli günlerden birisidir. Mahallede Maç Var sloganıyla bir turnuva düzenleyerek çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. İyi oynayan kazanır umarım. Herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Elazığ, Siirt, Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ etkinliğinin yarı final şampiyonası, 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında devam edecek.