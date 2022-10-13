23 bin 700 ton taş kömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak

Türkiye Taş kömürü Kurumu tarafından yerin metrelerce altından çıkarılan taş kömürü, ülke ekonomisine katkı sağlarken yardıma ihtiyaç olanlara da ulaştırılıyor. Valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla belirlenen yardıma muhtaç kişilere 2022 yılı için 23 bin 700 ton kömür ulaştırılması programa alındı. Şu ana kadar ise 6 bin ton taş kömürü; ihtiyacı olanların adreslerine teslim edildi. Kalan 17 bin 707 ton taş kömürünün de yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. TTK’ya ait Üzülmez, Karadon ve Kozlu Müessese Müdürlükleri’nden üretilen kömürler de ilave edilerek hedeflenen rakamın tamamının karşılanması bekleniyor. Kömür depolama alanlarında hazırlanan kömürlerin çuvallarına da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla "Para ile satılamaz" yazıları eklendi.

Yer gösterme ve karayolu nakil ihalesi ile kömürler belirlenen bölgelere teslim edilecek.

"Daha fazla üretim yapalım, daha fazla kazanalım"

Devletin ihtiyaç sahiplerine sağladığı kömür yardımının her yıl yapıldığını anlatan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Burası kömür bölgesi devletin ihtiyaç sahiplerine sağladığı böyle bir imkan var. TTK’dan kömür satın alınıyor. Bizim işimiz kömürü çıkartıp satmak. Bunu devlete satmışız yada özel bir firmaya satmışız önemli değil. Devlet kömürü sosyal yardımlaşma adı altında ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kuruma parasını veriyor. Derdimiz yerin altındaki cehveri yeryüzüne çıkartıp ekonomiye katmak. Yurt dışından her yıl 30 milyon tona yakın kömür getiriyoruz. Bu memlekette bu kömürü kullanıyoruz. Zonguldak’ta böyle bir cevherin olduğu yerde bu kadar da işsizin olduğu bir bölgede bizler kuruma işçi alınsın daha fazla üretim yapalım, daha fazla kazanalım. Devlet kazansın halkımız kazansın istiyoruz. Bunun için de kuruma işçi alınması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Daha fazla işçi daha fazla kömür demek. Bizim de ortak paydamız" diye konuştu.