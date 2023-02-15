222 saat sonra gelen kurtarmanın kahramanı konuştu

Kahramanmaraş’ta depremin 222. saatinde Özdemir Apartmanı’nda eşi ve kızını kaybeden 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu canlı olarak kurtaran İNDAK ekibi üyesi Alemdar Hasan Kılıç o anları anlattı.

Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden ’İmdat’ diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Kaç saat oldu. Yemeden içmeden toprak altında sapasağlam. Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

Melike İmamoğlu tedavisinin gerçekleşmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.