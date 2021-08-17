22 yıldır dinmeyen acı

17 Ağustos Marmara depreminde Kocaeli’de yaşamlarını yitiren vatandaşlar, mezarları başında gözyaşları ve dualarla anıldı.

17 Ağustos Marmara depreminde 22. yıl dönümünde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde mezarlıklar, depremde yakınlarını kaybedenlerle doldu. Yaşadıkları acıyı yıllar geçmesine rağmen unutamadıklarını dile getiren deprem şehitlerinin yakınları, sabahın erken saatlerinde “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremin merkez üssü olan Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Şehitliği’ne geldi. Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını temizleyen vatandaşlar, saatlerce mezarların başında dua etti. Şehitliği ziyaret eden deprem şehitlerinin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

“22 yıldır bu acıyı çekiyoruz”

Depremde 2 kardeşini kaybeden Yavuz Çimen isimli vatandaşlar, kaybettiği kardeşlerinin acısını 22 yıldır yaşadığını belirterek, “7 kardeştik. İki tanesini depremde kaybettim. Hayat böle devam ediyor. 22 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz, çocukları geride kaldı. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Allah günümüzde yaşadığımız bu felaketleri de yaşatmasın. Bu felaketleri yaşayanlar da aynı bizim gibi kardeşlerimiz. Biz nasıl yanıyorsak onlar da öyle yanıyor” dedi.

“İkinci kattan kuma çakılıyor bina”

Depremde Gölcük Donanma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan oğulları Özkan Turgut’u kaybeden İsmail Turgut ve Cemile Turgut da, oğullarının mezarı başına gelerek dua etti. Özkan Tugut’u her yıl depremin yıl dönümünde mezarı başında dua ederek andıklarını belirten İsmail Turgut, “Oğlum Tersane Komutanlığında astsubaydı. Herkes kendisini çok severdi. O gün göreve gidiyor. Görevden sonra eve geliyor. Evde depreme yakalanıyor. İkinci kattan kuma çakılıyor bina” diye konuştu.

“Evladımızı kaybettik”

2 yıldır oğlunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Cemile Turgut ise, “Oğlum gece iş yerinden arkadaşının evine gitmiş. Arkadaşının evi de depremde çökmüş. Evladımızı kaybettik. 22 yıldır bu acıyı çekiyoruz” şeklinde konuştu.