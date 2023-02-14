209 saat sonra çıkartılan baba ve kızının enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 209. saatinde baba ve kız enkaz altından çıkartıldı. Baba ve kızın enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’dan güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı’nın enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipler baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Uzun uğraşlar sonucunda önce baba kurtarılırken ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma da enkazdan 209. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Baba ile kızın enkaz altındaki kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.