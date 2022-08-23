“2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” ön başvuruları yarın başlıyor. 20 Eylül Salı günü 23.59’da sona erecek olan başvurularda vatandaşların, istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekecek.

“2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” ön başvuruları 24 Ağustos 2022 - 20 Eylül 2022 tarihleri arasında başlayacak. 20 Eylül Salı günü 23.59’da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık’taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.