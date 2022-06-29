2022-2023 umre dönemi ağustosta başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını duyurdu. Erbaş paylaşımında, “2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız” dedi.