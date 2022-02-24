2021 yılında Kamu Denetçiliğine ve CİMER’e 8 milyona yakın başvuru yapıldı

Tekirdağ’a gelen Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumların demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracı olduğunu ifade ederek, 2021 yılında 8 milyona yakın başvuru iletildiğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Ombudsman Şeref Malkoç ve Kamu Denetçilerinden oluşan KDK Heyeti ‘Ombudsman halkla buluşuyor’ programı çerçevesinde Tekirdağ’a geldi. Ombudsman Şeref Malkoç Tekirdağ ziyareti kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Malkoç ziyarette gazetecilere açıklamada bulundu.

Malkoç açıklamasında, “Ortaya çıkan sorunları yargısız, mahkemesiz çözmek için birçok müesseseler, kurumlar ihtas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan bir tanesi, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya CİMER diye bilinen kurum bunlardan bir tanesi. Bunları memnuniyet ile ifade ediyorum çünkü bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatabileceği karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir. Halkımızda bu müesseseleri bu müracaat yollarını iyi kullanıyor. Çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir. Demokrasinin özelliği nedir? Halkın taleplerinin idareciler tarafından dinlenilmesi, kulak verilmesi ve sorunların idarecilere iletilmesi. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumlar aynı zamanda demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracıdır” diye konuştu.