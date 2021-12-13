Kırıkkale Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri", Kırıkkale’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kırıkkale Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen, "2021 Pandemi Ödülleri" sahiplerini buldu. Çeşitli kategorilerde 14’üncü kez yapılan ödül töreni bu yıl, korona virüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz anısına gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Güven Göktaş’ın yaptığı törende, Prof. Dr. Feriha Öz’ün biyografisi tanıtıldı. Törende konuşan Kulüp Başkanı Güven Gündüz, "Bütün sağlık emekçilerini onurlandırmak, onlara ödül vermek moral vermek istedik. İnşallah bundan sonra sağlık, spor, edebiyat ve kültür alanlarında bu şehirde güzel organizasyonlar yaparız" dedi.

"Yılın pandemi araştırma ödülü", Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü ve Turkocav Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin oldu. Ödülünü, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay’dan alan Özdarendeli, "Böyle bir anlamlı günde bütün katılımcılar burada. Ben tabi Turkovac sürecinin başlangıcından itibaren çok ciddi çalışmalar yapan ekibime, üniversiteme, Sağlık Bakanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca aşı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Onlarda belirli noktalara geldiler. Bu süreçte aşı konusunda gerçekten ülkemizin kazanımlarına olacağına inanıyorum. Turkovac’ın da en kısa zamanda acil kullanım onayını alıp, hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanılacağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Gecede, yılın en iyi bilim kurulu üyesi dalında Prof. Dr. Seçil Özkan ve Prof. Dr. Ateş Kara, yılın pandemi bilinçlendirme dalında Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yılın belediye başkanları dalında ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ödüle değer bulundu. Pandemi onur ödülleri ise bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş ile Prof. Dr. Feriha Öz’ün kızı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan’a verildi.

Yılın doktoru dalında İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi Doktoru Hande Karel, yılın hemşiresi dalında Kastamonu Devlet Hastanesi hemşiresi Şerife Alp ve il pandemi başarı dalında ise Prof. Dr. Sedat Kaygusuz adına Dr. Ferhat Aslan ödülü aldı.