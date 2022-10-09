201 bin çocuğa sosyal hizmet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mobil ekiplerinin çalışmaları sonucu risk grubunda bulunan 201 bin 239 çocuğa ulaşılarak, sosyal hizmet modelleriyle destek verildi. Mobil ekipler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla dezavantajlı gruplardaki çocukların okula devamlarının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya farklı nedenlerle okula devam edemeyenler başta olmak üzere risk grubundaki çocuklara ve ailelerine destek amacıyla “Çocuklar Güvende” projesi uyguluyor. Bu çerçevede Bakanlığın mobil ekipleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla dezavantajlı gruplardaki çocukların okula devamlarının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bakanlığın il müdürlüklerinde en az 2 sosyal çalışma görevlisi, il emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri personelinin de katılımıyla oluşturduğu çocuk koruma mobil ekipleri, haftanın belirli günlerinde alan taramaları yaparak ya da gelen çağrılar aracılığıyla, sokak, okul ve benzeri, ebeveyn kontrolü dışındaki alanlarda ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tespit ediyor. Bu çocuklar, durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden veya yardımlardan yararlanmaları için destek kapsamına alınıyor.

Ailelere rehberlik hizmeti

Çocuk koruma mobil ekipleri bugüne kadar toplam 201 bin 239 çocuğa ulaştı. Ekipler sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan toplam 36 bin 289 çocuk tespit ederek müdahalede bulundu. Çalışmalar kapsamında 17 bin 489 aileye rehberlik hizmeti verildi, toplam 665 çocuk kurum bakımına alındı.

Ayrıca, okula devamsızlığı olan çocuklarla ilgili çalışmalar doğrultusunda 13 bin 185 okul ziyareti gerçekleştirildi ve 26 bin 435 aileyle görüşüldü.

Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları tespit edilerek, eğitim, sağlık, danışmanlık veya bakım gibi tedbirler alındı.

Çocuk koruma mobil ekiplerince tespit edilen çocukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya dilendirilme nedenleri araştırılarak çocuğun ve ailenin uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca ailelere yönelik danışmanlık, psikososyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.