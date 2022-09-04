200’ün üzerinde firma, 40 bini aşkın ziyaretçi: PSB Anatolia kapılarını açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kırkpınar’da bu yıl PSB Anatolia Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları Fuarı’nın 5’incisine ev sahipliği yapıyor. 7-10 Eylül tarihleri arasında açılacak fuar hakkında Başkan Yüce, “60 bin metrekare açık alanda, 200’ün üzerinde firma ve 40 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açacak uluslararası fuarın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla 7-10 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın basın lansmanı yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra programda Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, birlik ve kooperatif başkanları, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman ve davetliler yer aldı. Sektörün en büyük açık hava fuarına bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yüce, Avrupa standartları halinde kaliteden ödün vermeden ve planlı olarak üreti yapıldığında ihracatın artabileceğini söyledi.

“Sakarya’mız; süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe de Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldi”

Yüce, Sakarya’nın çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, “30’a aşkın ülkeden sporcuları ağırladığımız Sakarya’mız; süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe de Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldi. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün ilerleyişine paralel olarak fuarımızda her geçen sene katılım oranları ciddi şekilde artıyor. Sakarya olarak üretimiyle, sağlanılan katma değeriyle, istihdamıyla ve dış ticaret hacmi ile bu sektöre yön veren şehirlerin başında geliyor” dedi.

“Sakarya gibi ekolojisi çok uygun bir üretim sahamız var”

Gelişen teknolojinin şehirleşmeyi de artıran bir yanı olduğunu aktaran Yüce, “Bu artış sebebiyle mimari anlayışta peyzaj önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada da süs bitkisi talebi hızla artıyor. Avrupa ülkeleri de artık bu talebi karşılayamıyor. Ülkemizde de süs bitkisi yetiştiriciliği eskiye göre bir ivme kazanmış durumda. Sakarya gibi ekolojisi çok uygun bir üretim sahamız var. Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde altyapısı yeterli şirketlerimiz var. Kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile dayanışma halinde, Avrupa standartlarında, kaliteden ödün vermeden, planlı üretim yaparak, ihracatımızı artırabiliriz. Elimizdeki bu ekolojik ve teknik avantajları kullanabilirsek hatta kooperatiflerimiz eliyle ciddi bir organizasyon kurabilirsek güçlü bir üretim şehri olabiliriz” diye konuştu.

“Katılımcıları da tek bir noktada buluşturacaktır”

Toplam 60 bin metrekare açık alanda, 200’ün üzerinde firma ve 40 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açacak uluslararası fuarın yeni ticaret fırsatları da oluşturacağını belirten Yüce, “Katılımcılar; fuar alanı içerisindeki kurumlarla doğrudan iletişim kurma olanağı sağlayacak. Böylece marka bilinirliğini artıracak, yenilikleri tanıyacak, prestij sağlayacak ve sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edecekler. PSB Anatolia bitki türleri noktasında büyük bir portföyün yanında, peyzaj ekipmanları ve makineleri üzerine yoğunlaşan katılımcıları da tek bir noktada buluşturacaktır. Fuarın gerçekleşmesine katkı sunan paydaşlarımıza, kooperatiflere, birliklere, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. PSB Anatolia’nın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“200’ü aşkın firmamız yer alacak”

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, uluslararası alanda çok önemli bir konumda olan Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na yaklaşık 40 bin ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, “200’ü aşkın firmamız yer alacak. 7 farklı konferansımız olacak. Fuarımızın arka kısmında iş makinaları alanını da bu yıl harekete geçiriyoruz. Şu anda 18 üniversitemizin ziraat ve orman fakültelerinden yarışacak öğrenci arkadaşlarımız olacak. Yaklaşık 60 bin metrekare alanda fuarımız gerçekleştirilecek. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesiyle bunlar başarılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Sakarya, üretimin ve ihracatın merkezi, fuarın da tek merkezi olacak”

Fuarın paydaşlarından olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Sapanca Kırkpınar’ın ev sahipliği yapacağı fuar, bu yıl da beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleştirilecek. Sakarya, ülkemizde peyzaj ve süs bitkiciliğinde isminden söz edilen bir şehir. Her yıl gelişen yapısıyla Sakarya, üretimin ve ihracatın merkezi, fuarın da tek merkezi olacak. Orman Bölge Müdürlüğü olarak fuarın başlangıcından bu yana hem katılım sağlıyor hem de emek veriyoruz. Fuarımızın önce şehrimize, ülkemize ve sektörümüze katkı sağlamasını diliyorum” dedi.