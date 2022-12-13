200 öğrenciye iyilik dağıttı, adının açıklanmasını istemedi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, isminin saklı kalmasını isteyen hayırsever iş adamı, 200 çocuğa mont ve bot dağıttı.

Elbistan’da hayırsever bir işadamının kış günlerinin kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde yaptığı yardım, dar gelirli ailelerin imdadına yetişti. Hayırsever iş adamı, iyilik halkasına bu yıl 200 öğrenciyi dahil etti. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen gizemli hayırsever, okullarda eğitim gören dar gelirli çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulunmak istediğini belirtti. Okullarda yapılan çalışma sonucunda; 200 öğrenci belirlendi. Çocukların, beden ve ayak numaraları da tek tek kayıt altına alındı.

Hayırsever iş adamınca temin edilen kışlık mont ve botlar, bir okulun spor salonuna getirildi. Toplam 400 parçadan oluşan mont ve botlar, hazırlanan listeye göre okul idarecilerine teslim edildi. Toplamda 7 ilk ve ortaokuldaki öğrencileri kapsayan mont ve botların dağıtımı okul idaresince yapılacak.

Çocukların sevincinin her şeyin üstünde olduğunu ifade eden hayırsever iş adamı, “Böylesine güzel bir çalışmaya vesile olmak güzel bir duygu. İsmim bilinse de bilinmese de el uzattığımız çocukların kalbini ısıtabilmek yeterli. Bu davranışımla da birçok kişiye örnek olduğum kanaatindeyim. Bu yardımların Allah katında makbul sayılmasından başka amacım yok” ifadelerini kullandı.