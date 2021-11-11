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200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı

Kadıköy’de yaşayan Sercan Deniz henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkardı. İlanı görenler Tofaş marka otomobil için istenen 200 bin TL fiyatı görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobili haftada sadece bir gün otoparktan çıkarıp kısa süreli kullanan Deniz, otomobilini muayeneye dahi çekici ile götürdüğünü, aracın az kullanılmış ve parçalarının orijinal olduğunu ifade ederek istediği miktarın normal olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 11.11.2021, 11:09
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı

Kadıköy’de yaşayan Sercan Deniz henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkardı. İlanı görenler Tofaş marka otomobil için istenen 200 bin TL fiyatı görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobili haftada sadece bir gün otoparktan çıkarıp kısa süreli kullanan Deniz, otomobilini muayeneye dahi çekici ile götürdüğünü, aracın az kullanılmış ve parçalarının orijinal olduğunu ifade ederek istediği miktarın normal olduğunu söyledi.

Kadıköy’de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkardı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL‘yi görünce şaşkınlık yaşadı. Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 482 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtti.

Tofaş otomobiline gözü gibi bakan Deniz, otomobilini Ümraniye’de bulunan bir İSPARK otoparkında tutuyor. Deniz, aracını haftada sadece bir gün hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor. Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor. Sercan Deniz, otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini ifade etti.

“Aracı muayenesine bile çekiciyle götürdüm”

Otomobil hakkında konuşan Sercan Deniz, "Beş yıl önce buldum. Beş yıl önce bu aracı satmaya niyetleri hiç yoktu. Yaşlı bir amca zaten sahibi. Bir sene geçti aradan. Tabii bu aralarda yokluyorum, satıyor musun, satmıyor musun diye. Hala satmadılar, satmadılar. Aradan dört sene geçti, dört sene sonra geçen sene haziran ayında aracı satmaya ikna edebildik. Aslında hala satmaya niyetleri yoktu ama sonunda biz ikna edebildik. Aracı satın aldım. Aracı satın aldığımda aracın muayenesi yoktu. Kullanılmayacak durumdaydı. Ben de çekme belgeye çıkartarak satış almak istemedim. Arabanın üzerindeki plakası orijinal TR’siz ilk plakası duruyor. Çekme belgeye çıkarıldığı zaman bu tip şeylerde plakalar teslim ediliyor. Sonradan muayene yaptırıldıktan sonra plaka basım işi yapılıyor. Bundan dolayı ben hiç şey yapmadım. Çekme belgeye çıkartmadım arabayı. Araba trafiğe çıktığı günden bugüne kadar kesinlikle çekmeye çıkmadı. İlk alınış faturaları, kitapçıkları yedek anahtarları orijinal her şeyi duruyor. Şu anda mevcutta var. Araçta bu zamana kadar kesinlikle en ufak bir hasar darbe söz konusu olmamış. Herhangi bir boyası, değişeni yok aracın. Aracı muayenesine bile çekiciyle götürdüm. Zaten çekiciyle teslim aldım bütün bakımlarını yaptırdım” dedi.

“Haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için, rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum”

“Bu aracı sadece haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum, tekrar yerine koyuyorum" diyen Deniz, "Aracımız güzel durumda, güzel vaziyette bir araç. 1993 model, doksan üç yılının sekizinci ayında da trafiğe çıkmış. Şuan kilometresi, üç bin dört yüz doksan kilometrede. Herhangi bir sıkıntısı, problemi kesinlikle yok. Her şeyi ilk alındığı günkü gibi duruyor. 200 bin TL fiyat biçtik. Bu fiyatı veren olursa aracı satmaya da niyetimiz vardır. 130, 140 bin TL’lere zaten teklif verenler var. Biz o fiyatlara aracı vermedik. Aracı herkese verme gibi bir düşüncemiz yok. Araç sadece kıymetini bilecek birisine verilecektir. Çünkü gerçekten kıymetli bir araçtır” ifadelerinde bulundu.

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