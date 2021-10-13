200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı

Tokat’ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi.

Tokat’ta bir pastane sahibi olan İlyas Aydınoğlu (48), 10 lira vererek 2 tane kazı-kazan kartı aldı. İş yerinde kartı kazıyan Aydınoğlu, çıkan ikramiyeyi fark edemeyerek 200 bin TL’nin isabet ettiği kartı çöpe attı. Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) babasının çöpe attığı kartı alarak kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Büyük ikramiyeyi son anda çöpe gitmekten kurtaran genç büyük sevinç yaşadı. Yaşadığı sıra dışı olayı dile getiren İlyas Aydınoğlu, en son 10 yıl önce şans oyunu oynadığını, tesadüfen kazı-kazan aldığını söyledi. Aldığı kupona dikkatli bakmadan çöpe attığını belirten Aydınoğlu, “Oğlum çöpte bileti bulup kontrol etmiş. Beni aradı ‘baba para çıktı, niye attın?’ dedi. Bende ‘saçmalama ne çıktı?’ dedim. Kupona baktım ki gerçekten çıkmış. Büfeye gittim, doğruladılar. Çok önemsemediğim için kupona para çıktığını fark etmedim. 10 yıl sonra bir kupon almışım. O da tesadüfen çıktı. Bana da sürpriz oldu” dedi. Aydınoğlu, ikramiyeyi iş yerinde değerlendireceğini belirtti.

"Az kalsın çöpe gidiyordu"

Mustafa Aydınoğlu ise 200 bin lirayı çöpe gitmekten kurtardığını belirterek, “Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu” ifadelerini kullandı.

Tokat’a bir ay içinde ikinci kez 200 bin lira çıktı

Kuponunu satan büfe işletmecisi Aykut Akgüç ise bir ay içinde ikinci kez Tokat’a 200 bin lira çıktığını belirterek, “Bir ay önce 200 bin lira ikramiye çıkmıştı. Bugün de 200 bin lira çıktı. Talihli birkaç gün içerisinde parasını almaya gidecek” diye konuştu.