20 yıllık müzisyen kendi nişanında mikrofonu elinden bırakmadı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan müzisyen Ruken Tan, kendi nişanında da mikrofonu eline alarak kendisi için şarkı söyledi.

20 yıldır düğünlerde müzisyenlik yapan Ruken Tan, yaklaşık 7 yıl önce tanıştığı Safter Bağatur ile dünya evine girmek için ilk adımı attı. 20 yıldır binlerce çiftin düğününde sahne alarak mutluluklarına ortak olan Tan, kendi nişanında da mikrofonu elinden bırakmadı. Orkestra eşliğinde Kürtçe şarkılar seslendiren Tan, davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı. Birbirinden güzel ezgilerle nişanına renk katan Tan, katılan davetlilere de coşkulu dakikalar yaşattı. Şarkı söylerken bir yandan Safter Bağatur ile unutulmaz anlar yaşayan Tan, nişanında doyasıya eğlenerek halay çekti.

Kendi nişanında sahne almanın farklı ve güzel olduğunu belirten gelin Ruken Tan, “Müzisyenlik hayatına ben çocukken başladım. Yaklaşık 20 yıldır yerel sanatçı olarak düğünlerde şarkı söylüyorum. Birçok düğünde bulundum ve birçok kişinin mutluluğuna ortak oldum. Bugün de kendi nişanımda şarkı söylemek nasip oldu. Çok güzel ve farklıydı. Nişanımız güzel geçti. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

7 yıllık kavuşma hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen damat Safter Bağatur ise “Yaklaşık 7 yıldır kız arkadaşım ile bir beraberliğimiz vardı. Kendi nişanında da şarkı söylemek nasip oldu. Çok güzeldi, eğlendik. Gelen herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz” diye konuştu.