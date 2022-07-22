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20 yıldır kullanılmayan ayakkabıları tamir edip tekrar satıyor

Niğde’de kullanılmayan ayakkabıları tamir ederek geri dönüşümünü sağlayan Cumhur Efe, 2010 yılında emekli olduktan sonra 20 yıldır kullanılmayan bay, bayan ve çocuk ayakkabılarını tamir ederek satıyor.

Haberde İnsan 22.07.2022, 11:34 22.07.2022, 11:49
20 yıldır kullanılmayan ayakkabıları tamir edip tekrar satıyor

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu mezunu olan ve başgardiyanlıktan emekli olan 62 yaşındaki Cumhur Efe, “İlk başlarda Niğde’de bu işin yürümeyeceğini düşünmekteydim fakat gördüm ki, muhtaç olan, maddi durumu yeni ayakkabı alamayacak olan insanların tercihi kullanılmış ucuz ayakkabı. Ben de elimden geldiğince müşterinin fiyat isteğini geri çevirmeden, hakkıma razı olup satıyorum” dedi.

"İhtiyacı olandan para bile almıyorum"

Efe, "Fakire, fukaraya ihtiyaca binaen bazen para bile almıyoruz. Şehirli memur kesimi gelmez. Genellikle inşaat işçisi, çiftçilere veriyoruz. Buralı, garip gurabanın yeri. Geri dönüşüm oluyor, hem de ekonomiye katkı veriyoruz. Eskileri tamir ediyoruz yeniliyoruz. Mağazada 300-500 veya bin lira ayakkabılar bizde de 40-50 liraya. ’Param yok’ dese bile veririz. Gurbetçilerden alıyoruz. Hurdacılardan alıyoruz. 500-600 TL’lik ayakkabılar geliyor tamir ediyoruz” diye konuştu.

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