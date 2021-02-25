20 yılda bin kez Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık neticesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki Ali Çangır’ın, 20 yılda bin kere Kur’an-ı Kerim’i hatmettiği ortaya çıktı. Ayrıca Çangır, 5 yıl önce kendisi tarafından hazırlanan mezar tahtaları ile defnedildi.

Akyazı ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Ali Çangır, yaklaşık 1 ay önce bağırsaklarında yaşadığı rahatsızlık neticesinde ameliyat oldu. Rahatsızlık sebebi ile sağlığına kavuşamayan Çangır, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çangır’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim içerisinden çıkan notu gören oğlu Metin Çangır şaşkınlığını gizleyemedi. Babasının 20 yıldır okumuş olduğu hatim sayısının bin olduğunu söyleyen Metin Çangır, “Babam vefat ettikten sonra Kur’an-ı Kerim’i okumak için açtım. O esnada içerisinde yazılan notu buldum. Hatim sayılarını 20 yıl boyunca tek tek yazdığını görünce şaşırdım. Demek ki her gün 5 vakit namazın ardından 5 cüz okuyarak 20 yılda 1000 hatim yapmış. Ayrıca babam 5 yıl önce mezar tahtalarını kendisi yaparak bir kenara ayırmıştı. Babamı kendi yaptığı mezar tahtaları ile defnettik. Allah mekanını cennet eylesin” diye belirtti.

Hayatını kaybeden Ali Çangır, dün Akyazı’da bulunan evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Akyazı Aile Kabristanlığına defnedildi.