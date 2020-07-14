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20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı
20 METRELİK SARNICA DÜŞEN KÖPEK HALATLA KURTARILDI
Haberde İnsan 14.07.2020, 17:12
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yeniköy kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrinin kenarında piknik yapmaya gidenler, yaklaşık 20 metre derinlikteki bir sarnıçta köpek havlamasının geldiğini fark etti. Sarnıca bakanlar içerisinde bir köpek olduğunu görüp durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köpeği sarnıçtan çıkarttı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin aç ve susuz olduğu, vücudunda ise herhangi bir kırık ya da yaralanma olmadığı belirlendi. Ekipler, su ve yemek verdikleri köpeği tekrar serbest bıraktı.
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