banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

2 yıldır otobüs karavanda yaşıyorlar: Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istiyorlar

Korona virüsün değiştirdiği yaşam şartlarıyla 2 yıldır karavanda yaşayan Tektaş Çifti, hayatlarının geri kalanının karavanla gezmekle geçirmek istiyor.

Haberde İnsan 05.03.2022, 11:02
2 yıldır otobüs karavanda yaşıyorlar: Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istiyorlar

Korona virüsün değiştirdiği yaşam şartlarıyla 2 yıldır karavanda yaşayan Tektaş Çifti, hayatlarının geri kalanının karavanla gezmekle geçirmek istiyor.

Korona virüs pandemisinin baş gösterdiği dünya genelinde yaşam şartları değişmeye devam ediyor. Korona virüsün Türkiye’ye sıçramasından sonra zaman zaman kapanmaların yaşanmasıyla Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Dursun ve Gülümser Tektaş çifti 2 yıl önce aldıkları otobüsten dönüştürülmüş karavanda yaşamaya başladı. Evin kapısına kilit vurup o zamandan bu yana karavanda yaşamaya alışan Tektaş Çifti, karavanla ülkeyi karış karış gezmeye başladı. En son Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahiline gelen karavan, sahilde gezinen vatandaşlarında ilgi odağı oluyor. Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istediklerini ifade eden Tektaş çifti, karavan yaşamını herkese önerdiklerini belirtti. Gerekli düzenlemeler ve modifiyenin yapıldığı karavanda yatak odası, mutfak, oturma grubundan saksı çiçeklere kadar bütün yaşam şartlarını karşılayacak her türlü malzemeler mevcut. Dışarından ne kadar yolcu otobüsü gibi algılansa da içerisine girildiğinde ise ev ortamı ile karşılaşılıyor.

2 yıldır karavanda yaşıyorlar

66 yaşındaki Emekli Astsubay Dursun Tektaş, “1996’da TSK’dan emekli oldum. 2 yıldır eşimle birlikte bu karavanda yaşıyoruz. Son yıllarda karavan modasının yaygınlaşmasıyla birlikte bizde pandemide çok sıkıldık. 65 yaş üstünün eve hapsedilmesi ve sıkıntılı bir döneme girmemiz özgür yaşamaya alışkın olduğumuz için bize çok zor geldi. Eşimle birlikte böyle bir yaşantıyı kaldırabileceğimizi düşündük ve araştırmalara başladık. Şuan içerisinde bulunduğumuz karavanı hazır bir şekilde aldık. Sonra kendimize göre bir takım modifiyeler yaptık. Kendimize göre bir düzen kurduk. Yola çıktık. Yaklaşık 2 yıldır yollardayız. Evimizi kapıyı kilitledik çıktık. 2 yıldır hiç eve uğramadık. İnşallah Allah sağlık verirse gücümüz, kuvvetimiz tükeninceye kadar bu yolda devam edeceğiz. Ondan sonra normal bir stabil hayata geçebiliriz” dedi.

Karavanda ömürlük yaşam

Tektaş açıklamasının devamında Ege ve Marmara Bölgelerindeki birçok ili gezdiklerini sözlerine ekleyerek, “Görev esnasında da bayağı yıllarım Trakya’da geçti. Trakya’yı çok seviyorum. Yurdumuzun her yeri çok güzel. Ama daha halen göreceğimiz yerler var. Aslında bakarsanız gezmeye ömür bile yetmez. Burada bulunduğumuz süreçte sahilden geçip bizi gören, tanıyan insanların ilgisinden anlıyoruz. Mesela bir evde olduğunuzu düşünün. Her gün aynı kişiler, aynı duvarı görüyorsunuz. Ama bizde öyle değil. Ben bu sabah kalktığımda parmağımla perdeyi araladığımda denizi görebiliyorum. Yarın öbür gün bir gül kenarında olabilirim. Ormanlık bir yerde olabilirim. Birçok insan yapamayacağı şeyleri karavan sayesinde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bize huzur veriyor, mutluluk veriyor. Özgürlüğün tadını alabiliyoruz. Biz insanlar doğayı çok seviyoruz. Gittiğimiz yerlerde çevreye dikkat ediyoruz. Çevreyi kirletmeden, doğaya zarar vermeden, insanları üzmeden yaşamak. Bu işin parolası budur zaten. Bu yola girmek isteyen olursa benim tavsiyem şu; öncellikle bir süreliğine bir karavan kiralasınlar. Bir süre onunla yaşasınlar. Bakalım altından kalkabilecekler mi ona baksınlar. Çünkü lüks ve konfor arayan zaten bu yola hiç girmesin” diye konuştu.

Gülümser Tektaş ise eşiyle bu yola girmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, karavan hayatını herkese tavsiye ettiğini belirtti. Tektaş, “Tabi ki ben en baştan istemedim açıkçası. Yapamayız dedim fakat şuan asla bir ev hayatı düşünmüyorum. Kesinlikle herkese de öneriyorum. Koşun gelin karavan alın. Karavan hayatı gerçekten çok güzel. Denemeye değer. Aracımızın adı ‘Gezenti’. ‘Gezenti’ ile gezmek isteyeni de gezdirebiliriz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18