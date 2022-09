2 yaşındaki Kerem Ali’nin bayrak sevgisi duygulandırıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan iki yaşındaki Kerem Ali Turan, henüz konuşamıyor ama bayrak sevgisini, verdiği tepki ile en iyi şekilde anlatıyor. Turan, her bayrak görüşünde heyecanlanıyor ve bayrağı öpmek istiyor.

Karasu’nun Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Turan ailesinin iki yaşındaki oğulları Kerem Ali Turan, Türk bayrağına gösterdiği sevgisi ile duygulandırıyor. Minik Turan, Türk bayrağını her görüşünde heyecanlanıyor ve bayrağı indirterek öpmek istiyor. Küçük Kerem Ali’nin babası Yunus Emre Turan, “Bir yaşından beri oğlumuzda bayrak sevdası devam ediyor. Markete her geldiğinde önce bayrak direğine koşuyor. Sonra bayrağa koşuyor. Gittiği her yerde de bayrak görünce gösteriyor ve öpmek istiyor” dedi.

Kerem Ali’de bayrak sevgisini ilk olarak Sakarya’da bir hastane önünde keşfettiklerini söyleyen baba Yunus Emre Turan, “Türk bayrağının yanındaki Sağlık Bakanlığı bayrağını indirdim istemedi, eliyle diğer bayrağı gösterdi. Televizyonda veya çocukların elinde de bayrak görünce istiyor. Vatan sevgisi ile büyümesi beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Allah’a şükürler olsun ki bana böyle bir evlat nasip etti” diye konuştu.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı ve Kerem Ali’nin amcası İsmet Turan ise yeğenindeki bayrak sevgisini ilk muhtarlık önünde fark ettiğini söyledi. Turan, “Mahalle merkezine her geldiğinde göndere koşuyor ve muhtarlık önündeki direkten bayrağı indirterek öpüyor. Birileri bayrağımızı indirmeye çalışırken, yeğenim başımızın üzerinde yeri olduğunu bize hatırlatıyor. Onunla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.