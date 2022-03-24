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2 metre karda kaybolan evlerinin yolunu açmak için mücadele ediyorlar

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde, vatandaşlar küreklerle açtıkları tüneller sayesinde evlerine ulaşabiliyor.

Haberde İnsan 24.03.2022, 12:53
2 metre karda kaybolan evlerinin yolunu açmak için mücadele ediyorlar

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde, vatandaşlar küreklerle açtıkları tüneller sayesinde evlerine ulaşabiliyor.

Kastamonu’da geçen hafta etkili olan yoğun yağış sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı sonrası Ağlı ilçesinde de ev, ahır, iş makineleri ve araçlar tamamen kar altında kaldı. İlçede Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen hala kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık iki haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede iş makinelerinin giremediği noktalardaki karlar, vatandaşlar tarafından küreklerle temizleniyor. Vatandaşlar küreklerle açtıkları yollardan evlerine ulaşabiliyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karla mücadele ekipleri karşılıyor

116 iş makinesi, 120 personel ve bin 54 köyde karla mücadele çalışmaları başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, tüm imkanları ile yöre halkı için seferber oldu. Ekipler 7 gün 24 saat sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla kırsal alandaki yolların açık tutulması için büyük mücadele veriyor. Kar sebebiyle köylerinden çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı da ekipler tarafından karşılanmaya çalışılıyor.

“Evimize tünel gibi giriyoruz”

Kar sebebiyle evinin kapısının tamamen kaybolduğunu söyleyen Şaban Sünnetçi, “Bu seneki kar 3 metreye yaklaştı. Durumu görüyorsunuz. Daha ne kadar vardır bilemeyeceğim. Kış şartlarımız ağır. Çok ağır geçiyor. Devletimiz, milletimiz sağ olsun bizi boş bırakmıyorlar. Yollarımızı açıyorlar, kürüyorlar. Bizi mağdur etmiyorlar. Evimizin üzeri de kardı. Kar çok yağdı. Girişimiz de alçak olduğu için kapandı. Hep küreklerle açıyoruz. Evimize tünel gibi giriyoruz” dedi.

"Böyle bir kar daha önce hiç görmedik"

Evlerinden çıkamadıklarını söyleyen Sünnetçi, “Bu sene başımıza geldi. Bir evden bir eve 2 saatte gidemediğimiz oluyor. Çok yağdı kar. Boğazıma kadar çıktı kar. Yerin altında 1 metre daha kar var. Köyümüzde 2,5 metreden fazla kar var. Birbirimize ulaşmamız da çok zor. Köyde 3 kişi kaldık. Kürekle yolları açarak eve gidiyoruz. Evlerimiz karın altında kaldı. Evden çıkamaz hale geliyoruz” diye konuştu.

"Yolları açıp kapalı kalmaması için çabalıyoruz"

Vatandaşların ulaşım sorununu çözebilmek için yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden operatör Burak Dabancacıoğlu ise, “Sabahın erken saatlerinden itibaren mesai gözetmeksizin işimize başlıyoruz. Yer yer 2 metre kar kalınlığının olduğu köylerimize ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Yolları açıp kapalı kalmaması için çabalıyoruz. Şahsım adına çok mutlu oluyorum. Köylü bir vatandaşın iş makinesinin önüne geldiğinde mutlu oluyorum. Yeri geliyor 7 saat, yeri geliyor 3 saatte ulaştığımız da oluyor. Ama bir köylü vatandaşımızın koşarak gülerek gelerek mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

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