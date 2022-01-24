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2 metre boyundaki kardan adam ilgi odağı oldu
Malatya’da bir vatandaş tarafından yapılan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adam çocukların ilgi odağı oldu.
Haberde İnsan 24.01.2022, 16:36
Malatya’da bir vatandaş tarafından yapılan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adam çocukların ilgi odağı oldu.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Malatya’da, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Bayram Adak tarafından yapılan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adam çocukların ilgi odağı oldu. Mahalledeki çocukların eğlencesine dönüşen kardan adamın çocukları çok mutluğu ettiğini belirten Adak, kar yağışından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.