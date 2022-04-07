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2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle başlayan düğme koleksiyonu sergiye dönüştü

Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu sergi hikayesiyle ziyaret edenleri hüzünlendiriyor.

Haberde İnsan 07.04.2022, 10:17
2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle başlayan düğme koleksiyonu sergiye dönüştü

Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu sergi hikayesiyle ziyaret edenleri hüzünlendiriyor.

Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılan ve içinde 4 bin adet düğmenin bulunduğu koleksiyonun hikayesi ise dinleyenlerin yüreğini burkuyor.

Selanik’ten Bursa’nın İznik ilçesine göç eden düğme ustası bir ailenin ferdi olan Emine hanım ve Ahmet efendinin Haşim adında bir çocuğu olur. Minik Haşim 1930 yılında 5 yaşındayken babasıyla İznik gölünde kayıkla yolculuk yaparken boğularak hayatını kaybeder.

Minik çocuktan geriye sadece üzerinde bulunan ceketi kıyıya vurur. Hayatını kaybeden Haşim’in annesi Emine hanım bu ceketi çocuğundan hatıra olarak saklar. Emine hanım İznik çarşısında yoğurt satmaya başlar.

Burada annesi vefat etmiş; kendi ölen çocuğuyla aynı yaşta olan Nazif isimli çocukla tanışır. Daha sonra bu çocuğun babasıyla evlenir. 1935 ve 1950 yıllarında sokaklarda çocuklar arasında düğme oyunu çok modadır.

Nazif bir gün evde hayatını kaybeden Haşim’in kıyıya vuran ceketini bulur ve o ceketteki düğmeleri keserek oyun oynar. Oyunda düğmeleri kaybeder. Bunu Emine hanım öğrenir ve Nazif’e kızmaz. Nazif ise üvey annesinin üzüldüğünü görerek kaybettiği düğmeleri bulmak için sürekli düğme oyunu oynayıp kazandıklarını annesine getirir ve kaybettiği düğmeleri bir türlü bulamaz.

Nazif 15 yaşına geldiğinde çıktığı ağaçtan düşerek bacağı kırılır ve bacağı kangren olur. Nazif de 1943 yılında hayatını kaybeder. Nazif’in hayatını kaybetmesinden sonra Emine hanım ve Rasim Bey’in Tenzile isminde kız çocukları olur.

Tenzile Güler, Almanya’ya yerleşir ve burada uzun yıllar çalışır. Tenzile Güler, 1981 yılında Almanya’dan İznik ilçesinin Çakırca köyüne baba evine gelir ve burada kendisi doğmadan 4 yıl önce ölen abisi Nazif’in düğmelerini küplerin içinde bulur. Düğmelerin hikayesini öğrenerek bunları Almanya’ya götürür. Burada düğme koleksiyonunu genişletmeye başlar.

Dünya’nın farklı ülkelerinden düğmeler toplayarak düğme sayısını genişletir. Daha sonra ailesinin hikayesini kitap haline getirir ve biriktirdiği düğme koleksiyonunu Bursa Kent Müzesine bağışlar.

Kent müzesi tarafından alınan düğme koleksiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın düğmelerini bağışlamasıyla daha da genişler. Ünlü sanatçıların da düğmelerinin bulunduğu koleksiyon; ücretsiz şekilde Bursa Kent Müzesi’nde ziyaretçilere açıldı. Bu koleksiyonu gezenler dünyanın farklı ülkelerinden düğmelerin yanı sıra Nazif’in düğmelerini görerek hikayesini de öğrenmiş oluyor.

Bursa Kent Müzesinde sergilenen düğme koleksiyonuyla alakalı bilgi veren Müze Müdürü Goncagül Meriç, "Biz bu sergide düğmelerden çok hikayeyi ön plana çıkarttık. Hikayesi çok etkileyici. Selanik’ten Bursa’ya göç eden düğme ustası bir ailenin hikayesiyle başlıyor. Koleksiyonda 4 bin adet düğme var. Bunların bir kısmı Nazif’in kendi topladığı düğmeler Tenzile Güler’in Avrupa’dan topladığı düğmeler. Biz bu sergide farklı bir şey de yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan düğmelerini istedik. Sağolsunlar gönderdiler. Onun dışında dönemin siyasi parti liderlerinin de düğmelerini koleksiyona kattık. Burada Zeki Müren ve Barış Manço gibi önemli sanatçıların da düğmeleri var. Bu sergiyi ziyaret edenler 4 bin çeşit düğmeyi yakından incelerken; aynı zamanda Nazif’in düğmelerinin hikayesini öğrenecek" dedi.

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