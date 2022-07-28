2 buçuk yılda binlerce insanın hayatına dokundular

Sakarya’da 2019 yılında sosyal medyada kurulan yardımlaşma derneği birçok hanenin kapısını çalarak yardıma muhtaç binlerce insanın hayatlarına dokundu. Derneğin kurucu başkanı Cüneyt Uzun, “Zor durumda olan aile veya vatandaşlarımızı belli bir refah seviyesine çıkartabilmenin haklı sevincini yaşıyoruz” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yardıma muhtaç insanlara ulaşabilmek adına yola çıkan Cüneyt Uzun ve Ömer Kaçan isimli iki genç, sosyal medyadan kurdukları ‘Limit Yok İyilik Kazanacak’ isimli yardımlaşma derneği ile birçok insanın hayatına dokundu. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce kurulan dernek, yardıma muhtaç insanlarla bağış yapan vatandaşların arasında köprü görevi görüyor. Takipçilerinden gelen bağışlar ile binlerce yardıma muhtaç kişilerin hayatına dokunan Cüneyt Uzun ve Ömer Kaçan, insanların mutluluklarına ortak olabilmenin gurunu yaşıyor.

Derneğin kurulduğu günden buyana yüzbinlerce aileye gıda, kira ve fatura yardımı yaptıklarını aktaran Limit Yok İyilik Kazanacak derneğinin kurucu başkanı Cüneyt Uzun, 3 tane evi sıfırdan yaptıklarını, 20 tane evi restore ettiklerini, 500 den fazla çocuğa giyim ile oyuncak yardımı yaptıklarını aktardı. Yardıma muhtaç insanlar ile yardım etmek isteyenler arasında köprü olduklarını söyleyen Uzun, derneği takip eden insanlar sayesinde yardımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Gerçekleştirdikleri yardımlardan kar amacı gütmediklerini aktaran derneğin kurucu başkanı Ömer Kaçan ise projelerine duygusal yaklaştıklarını, insanların dertlerine çözüm bulmaya çalıştıklarını ve sevinçlerine ortak olmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Bizler bir köprüyüz aslında”

2 buçuk yılda yüzbinlerce insanın hayatlarına dokunduklarını aktaran Cüneyt Uzun, “Limit Yok İyilik Kazanacak ekibi olarak yaklaşık 2 buçuk senedir Sakarya bölgesinde aktif olarak faaliyetlerimiz sürüyor. Bu zaman zarfında yüz binlerce aileye; gıda, kira ve fatura desteğinde bulunduk. 3 tane sıfırdan evsiz ailemize ev yaptık, 20 tane tadilat gerektiren evin tadilatını gerçekleştirdik. 500’den fazla çocuğa giyim ve oyuncak yardımında bulunduk. 10 tane hasta, yaşlı ve çocuk ameliyatını derneğimiz ve destekçilerimiz sayesinde yaptırdık. Sosyal medyada çok güzel bir kitleye sahibiz ‘iyilik’ akımı olarak. 250 bine yakın takipçimiz var, bizi Türkiye’nin her yerinden hatta yurt dışından bile çok güzel duyarlı insanlar takip ediyor. Bizler bir köprüyüz aslında, her şey onların gönderdiği destekler sayesinde gerçekleşiyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“İnsanların hayatına dokunabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz”

Yardıma muhtaç insanların dertlerine çözüm üretmek için yardımcı olduklarını söyleyen Uzun, “Çekmiş olduğumuz videoları sosyal medya hesabımızda yayınlıyoruz, tabi çok değişik yorumlarda gelebiliyor. Videoyu insanlar izliyor. Biz orada o olayı yaşadığımız için daha farklı etkileniyoruz. Ama izleyen kişi sıradan bir videoymuş gibi izleyip geçebiliyor bunu. Yeri geliyor onlarla birlikte gülüyoruz, yeri geliyor onlarla birlikte ağlıyoruz, dertlerine ortak oluyoruz. Sanki ailesinden birisiymiş gibi bize bütün dertlerini anlatabiliyorlar insanlar, güveniyorlar ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizde insanların hayatına dokunabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Zor durumda olan aile veya vatandaşlarımızı belli bir refah seviyesine çıkartabilmenin haklı sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bizler tamamen insanların sesi olmak için kurduk bu derneği”

Yardımlaşma derneğinin sosyal medya hesaplarındaki takipçilerin yardımlarından söz eden Ömer Kaçan, “Limit Yok projesini ilk hayata geçirdiğimizde Cüneyt ile sadece ikimiz ve ailelerimiz vardı yanımızda. Takipçilerimiz, destekçilerimiz yoktu. İçimizde sadece gerçekten kar amacı gütmeyen bir kuruluş vardı ve bunu başardığımıza inanıyorum. 200 binden fazla takipçimiz var ve bunların hepsi bize gönül veren kişiler. Projelerimize çok duygusal yaklaştık, insanların derdini dinledik, dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olduk. Bizler tamamen insanların sesi olmak için kurduk bu derneği. Yardıma gerçekten ihtiyacı olan kişileri sosyal medyada bir kısa film halinde paylaşmak istedik, insanlara teşvik olabilmesi için. Bizim tek gayemiz tamamen insanları teşvik eden videolar hazırlayıp, o ihtiyaç sahibi insanların hayatına dokunabilmek. Tamamen bu amaçla kuruldu bu dernek ve bu amaçla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Güzel bir yol kat ettik”

Derneği kurmadan öncede durumu olmayan insanlara yardım ettiklerini aktaran Kaçan, “Biz zaman zaman kendi aramızda böyle yardım projeleri küçük çaplı olarak yapıyorduk. Haneler fazlalaşınca bazen kaldıramadık ve dedik ki bunu resmiyete dökelim. Bizde bir yere kadar yetişebiliyoruz, çünkü çok fazla gelirli insanlar değiliz. Bir süre sonra yetişememeye başladık. Yapmış olduğumuz yardımlar biraz fazla olmaya başlayınca ‘Limit Yok İyilik Kazanacak’ adı altında bir sayfa kurmayı düşündük. Ve burada gerçekten zor durumda olan insanları gösterelim ve insanların desteğini talep edelim, resmi olarak ilerleyelim diye bir karar aldık. Beraber İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneğini kurduk. 3 sene içerisinde çok güzel bir yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

“Damlaya damlaya göl oluyor ve bir ailenin hayatına dokunuyor bu bağışlar”

İhtiyaç sahipleri ile bağışçıların arasında köprü olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ömer Kaçan, “Takipçilerimiz az çok demeden bize bağışta bulunuyorlar, Allah razı olsun onlardan. Damlaya damlaya göl oluyor ve bir ailenin hayatına dokunuyor bu bağışlar. Onların mutluluğu zaten bizi mest ediyor. Bu projeler devam edecek, hiçbir şekilde durmak yok yola devam. Yardım diye çıktık bu yola ve yardım diye bitireceğiz inşallah. İhtiyaç sahipleriyle, bağışçıların arasında köprü olmaktan biz gerçekten gurur duyuyoruz” dedi.