1988 model örgü makinesi ile depremzedelere bere dikiyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 71 yaşındaki Hüsniye Şahin, 1988 model örgü makinesi ile depremzedeler için atkı, bere ve lif örüyor.

Kumluca İlçesi Ortaköy Mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki 4 çocuk annesi, 9 torun sahibi Hüsniye Şahin, deprem bölgesi için için bere ve lif örüyor. Depremzedelere destek olmak isteyen Şahin, 1988 yılında eşinin geçimlerini sağlamak için aldığı örgü makinesinin başına geçti. 15 yıldır hiç kullanmadığı örgü makinesini tamir ederek çalışır hale getiren Hüsniye Şahin, ilerleyen yaşına ve vertiko rahatsızlıklarına rağmen depremzedeler üşümesin diye bere ve lif ördü.

"Makinesini çıkardı"

Depremzedeler için ilmik atan Şahin, " Bu makine ile çok kazak ördük. O yıllarda herkes kazak ördürürdü. Bu makineden geçimimizi sağladık. Ördüğümüz kazaklardan elde ettiğimiz gelirle çocuklarımı büyüttüm. 15 yıldan beri bu makineyi hiç kullanmadık. Makinenin sağına solun baktım, yağladım. Çalışır hale getirdim. Depremzedeler için bere, lif ördüm. Çok şey örecektim ama ipim yoktu. Çünkü bu eski bir makine özel ip kullanılmıyor. Bu makinede kullandığımız ipler piyasada bulunmuyor. Deprem yaşandıktan sonra baktım kadınlar eliyle çorap, bere veya kazak örüyor. Bende makineyle örmeye başladım. Hava buz gibi biraz bere örmek istedim. Ördüklerimin hepsini gönderdim. Ne yapalım elimden bu geliyor" dedi.