banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

1919 yılında Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı

Iğdır’ın merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler törenle anıldı.

Haberde İnsan 24.04.2022, 14:18
1919 yılında Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı

Iğdır’ın merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler törenle anıldı.

Doğu Anadolu’da Ermeni çetelerinin yaptığı katliamların izleri devam ederken, Ermeni diasporasının her yıl 24 Nisan’da 1915 olayları ve sözde ’Ermeni soykırımı’ yalanını gündeme getirmesine tepkiler devam ediyor. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve Hakmehmet köyü sakinleri, köyde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Burada bir açıklama yapan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “1919 yılında Ermeniler Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki Gedikli köyünde, yine Iğdır merkezdeki Oba ve Hakmehmet köylerinde bir katliam gerçekleştirmişlerdir. Oba köyünde ve Gedikli köyünde insanları tandır damlarına doldurarak diri diri yakmışlardır. Yine şu an içinde bulunduğumuz Hakmehmet köyünde bulunduğumuz bu yerde insanları su kuyusuna doldurarak yüze yakın insanı diri diri su kuyusunda boğarak şehit etmişlerdir. 1919 yılında Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde Iğdır’da katliam yapanların torunları, 1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde aynı soykırımı gerçekleştirmiştir. Türk bayraklarını, Azerbaycan bayraklarını bugün Ermenistan’da yakmışlardı. Biz asil Türk milleti olarak Ermenilere hiçbir zaman soykırım yapmamışız, onları hep korumuşuzdur, müdafaa etmişizdir. Osmanlı tarihine baktığımız zaman koruduğumuz, ’Sadık-ı Millet’ dediğimiz Ermenilerin Dışişleri Bakanlığında, Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde olduğunu görmemiz mümkündür. Hastalıktan ölen insanları Türkler öldürdü diye yaygara yapmaktadırlar. Biz asil Türk milleti olarak hiçbir zaman Ermenilere veya başka milletlere katliam yapmamışız, yapmamız da mümkün değildir” dedi.

Garo Paylan’a tepki

Garo Paylan’ın sözde ’Ermeni soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine de sert tepki gösteren Ünsal, “Bugün Türk vatandaşı olan Ermeni kökenli Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir soru önergesi, bir teklif vererek soykırımı tanıyın demiştir. Bu bir terbiyesizliktir. Türk devletine meydan okumaktır. Garo Paylan ve partisini kınıyoruz. Garo Paylan, Türk milletinden özür dilemelidir” dedi.

Katliamı canlı tanıklardan dinlediğini söyleyen Iğdır Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud ise, "Ermeniler tarafından şehit edilen 83 tane şehidimizin nasıl şehit edildiklerini, geçtiğimiz yıllarda rahmetli olan canlı şahitlerinin ağzından defalarca dinledim. Bunlardan Hacı Abbas Güneş ve Hacı Oruç Türkeli adındaki vatandaşlarımız katliamın yapıldığı gün 11-12 yaşlarındaydılar. Hemen karşıdaki duvarın arkasında bu olayın nasıl gerçekleştiğini bize anlatıyorlardı. Ölünceye kadar da anlatıp ağlıyorlardı. Düzenli Ermeni ordusu bunlar, çete değil, köylüyü toplamışlar. Van tarafından gelen Ermeniler ile birleşerek bu köyün etrafını sarıyorlar, bütün aile reislerini, silahsız Müslümanları burada toplayarak, 12-13 metre su aldığımız kuyuların başına getiriyorlar. Burada hepsini hançerleyerek, kurşunlayarak su kuyusuna atıyorlar. Bir tane de büyükbaş hayvanı üzerlerine atıyorlar ki yaralı olanlar çıkmasın" diye konuştu.

"Kuyu 1999 yılında açıldı"

Mikail Ud, “1999 yılında dönemin valisi Sayın Şemsettin Uzun ile Atatürk Üniversitesi’ndeki hocalar ile bu kuyunun açılmasına karar verildi. Bu kuyuyu 1999 yılında açarak dünya kamuoyu gözünün önünde şehitlerimizin naaşını burada sergiledik. Avustralyalı İtalyan tarihçi ve BBC televizyonu da buradaydı. Müslümanların burada nasıl katledildiğini, gözlemlerini burada yaptılar ve kamuoyuna duyurdular. Bir köyün 83 tane hane reisini bir anda dünyadan siliyorlar. Köyün tarihçesini yok etmek için böyle bir katliam yaptılar. 1919 yılında burada yaptıklarını 1992 yılında Azerbaycan’da soydaşlarımıza yine yaptılar” dedi.

Türk milletinin hiçbir zaman katliam yapmadığını belirten Sözer Akyıldırım ise, “Türkiye mazlumların vatanı haline gelmiştir. Türk Devleti, Türk milleti her zaman azınlıklara kol kanat germiştir. Ama maalesef Osmanlı’nın son dönemlerinde devlet zayıflayınca içimizde yaşayan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen, havamızı soluyan bu gruplar bu insanlar maalesef Van’da, Erzurum’da, Erzincan’da, Malatya’da, Kahramanmaraş’ta, Kars’ta katliamlar yapmışlardır” dedi.

1991 Hakmehmet köyü katliamından sadece babası sağ kurtulan Feremez Duman, “Bu katliamda sadece babam sağ kurtuldu. Bu kuyuya babamın ismi, Uzun Hüseyin kuyusu adı verildi. Eğer biz Ermenilere katliam yaptıysak Türkiye’nin en güzel yerlerinde bunlar nasıl yaşıyor. Bunlara katliam yaptıysak bunlar nasıl bugün varlar. Katliam istiyorlarsa buyursunlar Azerbaycan’a baksınlar. Şuşa, Laçin, Karabağ ve diğer yerlerdeki şehitler Ermeni midir? Biz Türk halkıyız, biz kimseye haksızlık yapmadık, kimse de bize haksızlık yapamaz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Denizlispor 32 39
15. Boluspor 32 38
16. Menemen Belediyespor 32 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
25°
açık