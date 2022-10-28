1919 metre bayrakla Cumhuriyet Yürüyüşü

Samsun’da, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla 1919 metrelik dev bayrakla yürüyüş yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir anıta çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören şeref defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Anıttaki törenin ardından 1919 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüşü başladı. 1919 metrelik bayraklı yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp 19 Mayıs Bulvarı ve İstiklal Caddesi boyunca devam ederek DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüşe protokol, askeri bando, Atakum Belediyesi Kadın Bandosu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar hakkında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya başladık. Devasa bir kalabalıkla yürüyoruz. Samsun halkının teveccühünün ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız balkonlarından bizlere el sallıyor, biz de onları el sallıyoruz. Bugün bayram kutlamalarını çelenk koyma ve yürüyüş ile başlattık. Yarın da coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramımız halkımıza, öğrencilerimize, gençlerimize, tüm milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Yürüyüşte ayrıca bizi takip eden 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağımız var. Bayrağımız gençlerimizin omuzlarında gidiyor. Bu da Samsun’a has bir özellik. 1919’un simgesi olduğumuz için dev bayrakla yürüyüş yapıyoruz” dedi.

Etkinliklere ayrıca CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, bando gösterileri eşliğinde sona ererken, kutlamalar 29 Ekim Cumartesi günü de devam edecek.