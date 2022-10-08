19 yaşındaki oto tamir ustası kadını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kocaeli’de henüz 11 yaşındayken çıraklığa başlayan 19 yaşındaki Eslem İnce, otomasyon bölümünden mezun olduktan sonra babasının iş yerinde usta olarak oto tamiri ve bakımı yapmaya başladı. Müşteriler tarafından önce büyük şaşkınlıkla izlenen İnce, yaptığı işle büyük tekdir topluyor.

Kocaeli’de yaşayan 19 yaşındaki Eslem İnce’nin mesleği görenlerin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda babasının mesleği olan oto tamirciliğine merak salan İnce, henüz 11 yaşındayken hafta sonları okul çıkışlarında babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Lisede otomasyon bölümünden mezun olan Eslem, artık babasının yanında usta olarak sigortalı bir işçi olarak yer aldı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan 19 yaşındaki kız, üniversitede otomasyon bölümü okumak için sınavlara hazırlanıyor.

“Her kadın istediği mesleği yapabilir”

Baba mesleğini sürdüren Esnem İnce, "Ben 11 yaşlarındayken baba mesleğini merak ettim ve başladım. İnsanlar beni görünce şaşırıyorlar ama çok zor bir şey değil. Kas gücü gerektiren durumlar olunca babamdan yardım alıyorum, elimden geldiğince yapıyorum. İlk önce gören müşteriler şaşırıyordu ancak onlarda alıştı. Bence her kadın istediği mesleği yapabilir. Babam bu konuda cinsiyetçi yaklaşmadığı için çok mutluyum, cinsiyetler rol oynamıyor. Örneğin benim ağabeyim var ama burada çalışmıyor ancak ben kız olduğum halde burada çalışıyorum. Merak varsa her şey oluyor, bu konunun cinsiyetle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Liseden mezun olduğumdan beri burada babama yardım ediyorum. Daha doğrusu burada sigortalı işçi olarak çalışıyorum. İlk 18 yaşıma girdiğimde ehliyetimi aldım. Annem de bizim gibi araba bakımından anlıyor. Hatta benden bile bilgili olduğu konular var. Ailecek arabalara ilgimiz var” dedi.

“Kızım, elim ayağım oldu”

Çok küçük yaşlarda mesleğe başlayan Eslem İnce’nin babası Mustafa İnce (46), “Motor mekanik bölümü okumasam da sanayide yetiştim. Kızımla, ailemle çalışıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Kızım küçüklükten beri mesleğime aşıktı. Kızım daha çok küçükken bana yanımda çalışmak istediğini söyledi ben de kabul ettim. Arabalara bakım yapıyor, tamir yapıyor, elinden her iş geliyor. Araba ve motosiklette kullanıyor. Elimiz ayağımız oldu, her şeyimizi o kurtarıyor. Bazı müşteriler gelip, ’Burada Eslem Usta varmış’ diye onu soruyor. Bana ’Kızını da kendine benzetmişsin’ diyorlar. Bazı müşteriler ’Kızımı, çocuğumu da getirsem onu da yetiştirir misin?’ diye istekte bulunuyor. Müşteriler arabalarını gönül rahatlığıyla Eslem’e teslim ediyor. Kaza yapmam sebebiyle işe gelemedim, dükkanı bir ay boyunca kızım işletti. Hiç gözüm arkada kalmadı, kızım elim ayağım oldu” diye konuştu.