Erzurum Aziziye Belediyesi ve Kızılay Palandöken Kadın Kolları tarafından 19 engelli vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı. Düzenlenen doğum günü etkinliğinde engelli bireyler eğlencenin tadını çıkardı.

Aziziye Belediyesi ile Kızılay Palandöken Kadın Kollarının ortak etkinliği olarak Aziziye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Mayıs ayında doğan 19 engelli vatandaşa doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 8- 55 yaş arası yaşlarının değiştiği engelli vatandaşlara Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan çiçek ve hediyeler dağıttı. Etkinlikte mum üfleyip, pasta kesen engelli vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinliğe Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Güzide Bakım Merkezi’nde kalan engelliler ile rehabilitasyon hizmeti alıp aileleriyle yaşayan engelliler katılım sağladı.

Engelli vatandaşların doğum günlerini kutladıklarını belirten Başkan Orhan, “Çok güzel bir ortamdı. Belediyemizin engelsiz yaşam merkezinde yaptığımız bu etkinlik engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız en güzel organizasyonlardan biriydi. Bizler elimizden geldiğince pozitif ayrımcılık sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Engelli vatandaşlar ise “Bizim için çok güzeldi. Eğlendik, oynadık hediye aldık çok güzeldi” diye konuştular.

Her ay düzenli olarak bu etkinliği düzenlemek istediklerini belirten Palandöken Kadın Kızılay Kolları gönüllüsü ve Aziziye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışan Emine Kahveci, “Arkadaşlarımızla birlikte kadın kolları olarak Aziziye Belediyesi iş birliği ile Mayıs ayında doğan engellilerimize yönelik bir doğum günü kutlaması planladık. Bunun için Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Güzide Bakım Merkezi’nde ve aileleriyle kalan engelli vatandaşlarımız ile iletişime geçtik. Mayıs ayında doğanlara böyle bir sürpriz hazırladık. Bizim planımız bunu rutin hale getirmek. Her ay yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.