18 yaşındaki genç kansere yenik düştü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mosmos hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşayan Emre Mosmos, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören gencin vefatı sevenlerini üzdü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ilçeye bağlı Kızılbel köyünde 2 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek töreninin ardından toprağa defnedilecek.