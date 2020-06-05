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18 yaş ve altı gençler sokaklarda

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 18 YAŞ VE ALTI GENÇLER, VERİLEN İZİN KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKTI.

18 yaş ve altı gençler sokaklarda

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 18 YAŞ VE ALTI GENÇLER, VERİLEN İZİN KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKTI.

05 Haziran 2020 Cuma 16:21
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18 yaş ve altı gençler sokaklarda

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş ve altı gençler, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Ankara’da yaşayan 18 yaş ve altındaki gençler, kendilerine verilen izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan 18 yaş ve altı gençlerin sosyal mesafe kuralını önemseyerek banklarda oturması, kuşları beslemesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi dikkat çekti.

Korona virüs ile mücadele sürecinde kendine verilen sokağa çıkma iznini değerlendiren ve velisiyle birlikte dışarı çıkan Temel Yusuf Doğan (4), ikinci kez sokağa çıktığını belirterek, vaktini dondurma alarak, oyun oynayarak ve gezerek değerlendireceğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır evde olduğunu ifade eden Bayram Mert Yılmaz (18) ise, "Sosyal alanımız daraldığı için arkadaş çevremle gezintiye çıktım. Kafelere oturmayı düşünmüyorum. Çünkü, virüs halen var" dedi.

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