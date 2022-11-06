1700 rakımda odundan kalp figürünün içinde sürpriz evlilik teklifi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan genç adam, 1700 rakımda odundan kalp figürünün içinde kız arkadaşına sürpriz evlilik tekliğinde bulundu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğinin bu haftaki adresi Dumanlı Yaylası’ndan ulaşılan Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait Keldağ Yangın Gözetleme Kulesi oldu. Gözetleme kulesine tırmanış gerçekleştiren doğaseverler arasından bir ikili için sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlandı. Etkinliğe Konya’dan katılan 30 yaşındaki doğa tutkunu mühendis Hüseyin Özalp, kendisi ile birlikti etkinliğe katılan kız arkadaşı 24 yaşındaki diş asistanı Sedef Özavcı’ya 1700 rakımda evlilik teklifi yaptı. Keldağ Yangın Gözetleme Kulesi önünde doğaseverlerle bir araya gelen Hüseyin Özalp, odundan yaptıkları kalp figürünün içerisinde Özavcı’nın önünde diz çökerek evlilik teklifini gerçekleştirdi. Hüseyin Özalp’ın “Şu anda bulunduğumuz yükseklik bin 700. Güneşe hiç bu kadar yakın olmadık. Ama hiçbir zaman seni benim ısıttığım kadar ısıtmadı, seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” sorusuna Sedef Özavcı “Evet” cevabını verdi. Etkinliğe katılan doğaseverlerin alkışlayarak destek verdiği çift, daha sonra birlikte dans etti. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gençleri tebrik edip kutlayarak, mutluluklar diledi.

Hüseyin Özalp, “Çok mutluyuz. Hiç unutamayacağımız bir anı oldu” diyerek doğaseverlere teşekkür etti.

Sedef Özavcı da, “Bir senedir Konya’da yaşıyorum. Erkek arkadaşımla Beyşehir’de treeking etkinliğine katıldık. Güzel bir evlilik teklifi aldım. Çok güzel bir organizasyondu. Emekleri için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, aynı zamanda çok şaşırdım” ifadelerine yer verdi.