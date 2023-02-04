17 yaşındaki Havvanur, 2 kez yendiği kansere Dünya Kanser Günü’nde yenik düştü

Antalya’da iki kez kanseri yenip yeni bir mücadele vermeye başlayan 17 yaşındaki Havva Nur Aydın, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Kızının al yazma sarılı tabutuna dokunan anne Hatice Yılmaz, "Melekler yoldaşın olsun kuzum, gurur duyuyorum seninle. Bir kere bile, ’of’, ‘neden ben’ demedin. Melekler yoldaşın olsun annem hakkın varsa bana helal et, benim hakkım sana helal olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazanıp, yeniden sağlığına kavuştu. Hastalığı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, eğitimini tamamladı ve hayata dört elle sarıldı. Havva Nur Aydın’ın hastalığı 2 sene önce yeniden nüksetti. Sinsi hastalıkla tekrar mücadeleye giren ve yeniden hayata bağlanan Havva Nur için kentteki tüm motosikletçiler seferber oldu. Havva Nur Aydın’ın motosiklet tutkunu olduğunu öğrenen İsmail Biçer, onlarca motosikletli arkadaşıyla genç kızın hayalini gerçekleştirdi.

İki haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden tedavisine başlanan Havva Nur Aydın, dün gece yarısı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Havva Nur Aydın için, Serik ilçesi Çandır Mahallesi’ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine al yazma örtülen Havva Nur Aydın’ın tabutunun başında anne Hatice Yılmaz gözyaşları döktü. Baba Şefik Aydın ise güçlükle ayakta durabildi.

"Meleğim çiçeğim rahat uyu"

Güçlükle ayakta durabilen Yılmaz, kızının tabutuna dokunarak, “ Melekler yoldaşın olsun kuzum, gurur duyuyorum seninle. Seni 17 yıl yanımda tutana şükürler olsun. Sana bu gücü verene şükürler olsun. Beni bu sınava tabi tutana şükürler olsun. Rahat uyu anneciğim, gurur duyuyorum seninle. Bir kere bile of demedin. Bir kere bile, ‘neden ben’ demedin. Çok şükür bin şükür huzurlu uyu anneciğim güzel güzel dinlen. Acıların ağrıların dindi anneciğim. Allah senden razı olsun. Peygamber efendimize komşu eylesin nurlar içinde uyu. Melekler yoldaşın olsun annem hakkın varsa bana helal et. Benim hakkım sana helal olsun. Hepimiz seni çok seviyoruz Allah’a emanet çiçeğim” diye ağladı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Havva Nur Aydın’ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

“Çok mücadele etti”

Havva Nur Aydın’ı hastanede dahi yalnız bırakmayan motosikletçiler adına konuşan İsmail Biçer, “ Bizim kızımız çok fazla savaş verdi. Zeki ve güzeldi melek gibiydi. Melek geldi, melek gibi ahirete göçtü. İnşallah öbür dünyada en güzel yeri bulacaktır. Çok acı çekti, bütün acıları dindi. Bizler onsuz kaldık. Önce mutluluğuna şahit olduk, daha sonra üzüntüsünü yaşadık. Hastaneye düştü elimizden geldiği kadar yanında olduk. Rabbim ailesine sabırlar versin” dedi. Bir görüntünde Havva Nur Aydın’ın doğum gününün kutlanması ve diğer görüntüde ise genç kızın saçlarını kestiği anlar yer aldı.