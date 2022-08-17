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17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümü Bursa’da düzenlenen törenle anıldı

Marmara’yı yıkan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıldönümü, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen törenle Bursa’da anıldı. Mudanya ilçesinde AFAD öncülüğünde tüm arama kurtarma ekipleri stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Haberde İnsan 17.08.2022, 09:50
17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümü Bursa’da düzenlenen törenle anıldı

Marmara’yı yıkan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıldönümü, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen törenle Bursa’da anıldı. Mudanya ilçesinde AFAD öncülüğünde tüm arama kurtarma ekipleri stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Resmi, özel sektör ve STK ekipleriyle birlikte Mudanya ilçesi Mütareke meydanında anma programı düzenlendi. AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu’nun katıldığı programda vatandaşlara afetlere hazırlık konusunda bilgi verilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında ekipler vatandaşlara arama kurtarma malzeme araç ve ekipmanlarının tanıtımı yaparken, ayrıca çocuklara uygulamalı olarak afet anı doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin köpekleri de vatandaşların ilgi odağı oldu.

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