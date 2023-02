17 Ağustos depreminde doğdu, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Gölcük depreminin meydana geldiği 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelen 23 yaşındaki Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Acılı anne ve baba, oğullarının küçük kardeşine siper olmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek o gece yaşadıklarını göz yaşlarıyla anlattı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. Depremin vurduğu diğer 11 il ve ilçelerinde olduğu gibi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de pek çok hayat yarım kalırken, afetin ardından ortaya çıkan acı dolu hikayeler de yürekleri yakmaya devam ediyor.

Asrın felaketine 3 gün önce taşındıkları evde yakalandılar

Asrın felaketinden 3 gün önce Gaziantep’ten Nurdağı’na taşınan Baştürk ailesi de depreme yeni evlerinde yakalandı. Deprem sırasında evde olan baba Mehmet, anne Asiye ve oğulları Osman Enes ile Emirhan Baştürk enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan Baştürk ailesinden baba Mehmet, anne Asiye ve küçük çocukları Emirhan kurtarılırken, ortanca oğulları Osman Enes ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Osman Enes’in acı hikayesi ise yürekleri dağladı. 17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli depremin yaşandığı gün Gaziantep’te sabaha karşı dünyaya gelen 23 yaşındaki Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli 2023 depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Acılı anne ve baba, oğullarının küçük kardeşine siper olmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek o gece yaşadıklarını göz yaşlarıyla anlattı.

“O gece felaketi yaşadık, sanki kıyamet kopuyordu”

Deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Mehmet Baştürk, “O gece felaketi yaşadık. Sanki kıyamet kopuyordu. Teheccüd namazına kalkmıştım ve saat 03.05’ti. Sonrasında tekrar uyumuşum. Sonrasında bu deprem oldu ve bina sallandı. Bir anda ışıklar söndü ve bina yere doğru yıkıldı. Hepimiz enkaz altında kaldık. Ben depremden sonra bir alan bularak kendi imkanlarım ile çıktım. Sonrasında eşim ve küçük oğlumun sesini duydum. Kendi imkanlarımıza 5-6 saat sonra eşimi, 8-9 saat sonra da küçük oğlumu çıkardık” dedi.

“Oğlum 17 Ağustos depreminde doğdu, 2023 Kahramanmaraş depreminde öldü”

17 Ağustos 1999 depreminde sabah karşı doğan 23 yaşındaki oğlu Osman Enes Baştürk’ün Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten baba Mehmet Baştürk, “Oğlum 17 Ağustos 1999 depreminde sabaha karşı doğmuştu. 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde de hayatını kaybetti. Bu acıyı ifade edemiyorum. Allah mekanını cennet etsin. 1999 depreminde doğan oğlum, 2023 depreminde öldü. Allah onu bize 23 yıllığına vermiş” ifadelerine yer verdi.

“Enkaz altında ölen oğlum küçük kardeşi zarar görmesin diye siper olmuş”

Depremde hayatını kaybeden oğlu Osman Enes’in küçük kardeşi Emirhan’a siper olduğunu da aktaran baba Baştürk, “Enkaz altında ölen oğlum Osman Enes, o esnada küçük kardeşi Emirhan zarar görmesin de diye ona siper olmuş” ifadelerini kullandı.

“Her şeyimizi kaybettik, köyde çadırda yaşıyoruz ve destek bekliyoruz”

Deprem felaketi sonrası oğlu Osman Enes’le birlikte her şeylerini de kaybettiklerini söyleyen Baştürk, “Şu an köyde çadırda yaşıyoruz. Depremden 11-12 gün hastanede kaldık ve sonra köyde çadırda yaşamaya başladık. Sonrasında bize hiçbir yardım gelmedi. Köyde kendi imkanlarımızla yaşıyoruz. Bu afette bir oğlumu kaybettim, benim ve büyük oğlumun evi tamamen gitti. Yetkililerden biz de destek istiyoruz. Çünkü ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“O eve 3 gün önce taşınmıştık, resmen oğluma mezar yeri almışım”

O gece yaşadıklarını anlatan anne Asiye Baştürk, “O gece yaşadıklarımız anlatılamaz, ifade edilemez şeylerdi. Sözün bittiği yeri yaşadık biz. O eve 3 gün önce taşınmıştık. Üçüncü günün sabahına çıkamadık. Resmen oğluma mezar yeri almışım” dedi.

“17 Ağustos 1999 depreminde sabaha karşı doğdu, bu depremde sabaha karşı vefat etti”

Acılı anne ise “Bu acıyı yaşayan bilir. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Büyük bir gümbürtüyle uyandık ama uyandığımızda her şey bitmişti. Hepimiz aynı odadaydık. Enkaz altındayken ben bayılmışım. Küçük oğlum ‘anne nasılsın’ sesine uyandım. Oğlum iyiyim sen nasılsın, ağabeyin nasıl dedim. O da ‘ağabeyimde ses yok, eli buz gibi olmuş’ dedi. Büyük oğlum o esnada küçük kardeşine enkaz gelmesin diye sipere olarak korumuş ama kendisini koruyamamış. Oğlum Osman Enes 17 Ağustos 1999 depreminde sabaha karşı doğmuştu. Bu depremde de sabaha karşı vefat etti. Her şeyimizi kaybettik, her şey tamamen gitseydi de oğlum gitmeseydi. Kendimi ifade etmekte çok zorlanıyorum” diye konuştu.